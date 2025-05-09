На Украине «День Победы» стал самым популярным запросом в Google

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском сегменте Google Trends утром 9 мая, несмотря на официальную замену праздника на День Европы. Это следует из данных поисковой системы.
«Как видим, многие пользователи Google с Украины продолжают отмечать День Победы 9 мая», — передает telegram-канал "Страна.ua" данные платформы. По информации издания, украинцы активно ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также интересуются трансляциями парада, который проходит в Москве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе праздничной даты: вместо 9 мая теперь отмечается 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая объявлено Днем Европы. Несмотря на это, интерес к Дню Победы среди украинских пользователей интернета остается высоким.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что большинство украинцев отмечают 9 мая в семейном кругу из-за ограничений Киева. Несмотря на запреты, старшее поколение продолжает возлагать цветы к памятникам.
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