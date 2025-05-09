В Тюмени кран оборвал растяжку с дорожными знаками, повредив два автомобиля

В Тюмени на ул. Запольной манипулятор с поднятым краном зацепил растяжку с дорожными знаками, после чего на проезжую часть упали два столба, повредив другие машины. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев ЧП.
«Грузовик зацепил агрегатом растяжку со знаками дорожного движения. Столбы, на которых она держалась, не выстояли и упали прямо на дорогу, где ехали другие машины», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что рядом с местом ДТП на тротуаре сидела женщина и держалась за голову. В пресс-службе ГАИ агентству подтвердили информацию о ДТП.
«Манипулятор, по всей видимости, ехал с поднятым краном и задел растяжку с дорожными знаками. Столбы не выдержали и упали на дорогу, повредив два автомобиля. Женщина, которая ехала в одном из них, получила легкую травму», — пояснили там URA.RU.
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