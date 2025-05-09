В Ноябрьске (ЯНАО) 9 мая в доме на улице 40 лет Победы полуголый мужчина стоял в оконном проеме на балконе второго этажа. Очевидцы в соцсети сообщили, что он вел себя неадекватно и в любой момент мог упасть на асфальт.
«На ул. 40 лет Победы свой „праздник“. Все службы съехались, чтобы утихомирить мужика, который стоит в проеме балкона на втором этаже», — сообщает telegram-канал «Ноябрьск».
На место происшествия съехались все экстренные службы. Позднее дебошира удалось утихомирить сотрудникам полиции. Его в одних трусах в сопровождении правоохранителей передали медикам.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД Ямала с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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