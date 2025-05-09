В Пермском крае резко возросло число пострадавших от укусов клещей

Более 2 тысяч жителей Пермского края пострадали от укусов клещей с начала сезона, почти каждый третий из них — ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
«С начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 2233 человека, из них 538 — дети. Случаи укусов зафиксированы на 40 административных территориях региона. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском МО (371 случай), Перми (330), Краснокамском ГО (163), Чайковском ГО (133), Кунгурском МО (130) и Кудымкарском МО (101)», — рассказали в ведомстве.
Чаще всего клещи нападали на людей на придомовых территориях (38,7%), при посещении садовых участков (33,1%) и в лесах (21,6%). Лабораторные исследования клещей показали, что 40,4% из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 1,7% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом, а 0,4% переносят клещевой вирусный энцефалит.
В начале мая URA.RU рассказывало, что с начала сезона в больницы Пермского края поступило 338 обращений от жителей, которых укусили клещи. Из них 84 пострадавших — дети. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ (61 случай), далее идет Пермь (40 случаев) и Кудымкарский округ (32 случая).
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