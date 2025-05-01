01 мая 2025

Пермякам рассказали, как не стать жертвой укуса клеща

Пермский Роспотребнадзор: от укуса клеща уберегут одежда, осмотр и репелленты
© Служба новостей «URA.RU»
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На природе необходимо регулярно осматриваться
На природе необходимо регулярно осматриваться Фото:

В майские праздники Управление Роспотребнадзора Прикамья обратило внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер профилактики в сезон активности клещей. Их необходимо соблюдать при отдыхе на природе, прогулках в лесу, в парках, пребывании на дачах и при выгуливании домашних животных.

«Перед выходом на природу следует выбирать закрытую одежду светлых тонов: брюки заправляются в носки, рубашки — с длинными рукавами, обязательно использование головного убора. Открытые участки тела и одежду рекомендуется обрабатывать репеллентами, строго следуя инструкции на упаковке», — рекомендует ведомство.

Во время пребывания на природе необходимо регулярно проводить осмотры (не реже, чем каждые 15–20 минут). Особенно тщательно нужно осматриваться перед тем, как войти в дом или транспорт: клещи могут оставаться на домашних животных, вещах и цветах.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала сезона в больницы Пермского края поступило 338 обращений от жителей, которых укусили клещи. Из них 84 пострадавших — дети. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ (61 случай), далее идет Пермь (40 случаев) и Кудымкарский округ (32 случая). 

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В майские праздники Управление Роспотребнадзора Прикамья обратило внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер профилактики в сезон активности клещей. Их необходимо соблюдать при отдыхе на природе, прогулках в лесу, в парках, пребывании на дачах и при выгуливании домашних животных. «Перед выходом на природу следует выбирать закрытую одежду светлых тонов: брюки заправляются в носки, рубашки — с длинными рукавами, обязательно использование головного убора. Открытые участки тела и одежду рекомендуется обрабатывать репеллентами, строго следуя инструкции на упаковке», — рекомендует ведомство. Во время пребывания на природе необходимо регулярно проводить осмотры (не реже, чем каждые 15–20 минут). Особенно тщательно нужно осматриваться перед тем, как войти в дом или транспорт: клещи могут оставаться на домашних животных, вещах и цветах. Ранее URA.RU сообщало, что с начала сезона в больницы Пермского края поступило 338 обращений от жителей, которых укусили клещи. Из них 84 пострадавших — дети. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ (61 случай), далее идет Пермь (40 случаев) и Кудымкарский округ (32 случая). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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