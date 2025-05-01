Пермякам рассказали, как не стать жертвой укуса клеща

В майские праздники Управление Роспотребнадзора Прикамья обратило внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер профилактики в сезон активности клещей. Их необходимо соблюдать при отдыхе на природе, прогулках в лесу, в парках, пребывании на дачах и при выгуливании домашних животных.
«Перед выходом на природу следует выбирать закрытую одежду светлых тонов: брюки заправляются в носки, рубашки — с длинными рукавами, обязательно использование головного убора. Открытые участки тела и одежду рекомендуется обрабатывать репеллентами, строго следуя инструкции на упаковке», — рекомендует ведомство.
Во время пребывания на природе необходимо регулярно проводить осмотры (не реже, чем каждые 15–20 минут). Особенно тщательно нужно осматриваться перед тем, как войти в дом или транспорт: клещи могут оставаться на домашних животных, вещах и цветах.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала сезона в больницы Пермского края поступило 338 обращений от жителей, которых укусили клещи. Из них 84 пострадавших — дети. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ (61 случай), далее идет Пермь (40 случаев) и Кудымкарский округ (32 случая).
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