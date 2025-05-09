09 мая 2025

Сгорело 126 квадратных метров: в Тюменской области при пожаре погиб человек

Тюменец погиб из-за пожара в частном доме
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работали пять спасателей
На месте работали пять спасателей Фото:

В селе Заводопетровское (Ялуторовский район Тюменской области) произошло возгорание жилого частного дома. В результате пожара повреждены 126 квадратных метров жилплощади и погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек… Общая площадь пожара составила 126 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.

На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. На пожаре работали пять сотрудников МЧС и одна единица техники. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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В селе Заводопетровское (Ялуторовский район Тюменской области) произошло возгорание жилого частного дома. В результате пожара повреждены 126 квадратных метров жилплощади и погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек… Общая площадь пожара составила 126 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. На пожаре работали пять сотрудников МЧС и одна единица техники. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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