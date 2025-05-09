Сгорело 126 квадратных метров: в Тюменской области при пожаре погиб человек

В селе Заводопетровское (Ялуторовский район Тюменской области) произошло возгорание жилого частного дома. В результате пожара повреждены 126 квадратных метров жилплощади и погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек… Общая площадь пожара составила 126 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.
На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. На пожаре работали пять сотрудников МЧС и одна единица техники. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!