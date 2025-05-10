«Пропагандистская уловка»: военный эксперт рассказал URA.RU, зачем Киев пошел на прекращение огня

Киев, объявляя о 30-дневном перемирии с Россией, на самом деле преследует одну цель — продолжение войны и проведение диверсионных операций на российской территории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, для Украины, а также Европы — это не более, чем пропагандистский шаг с целью усиления гибридной войны.
«Украина уже неоднократно нарушала взятые на себя обязательства, поэтому с большой долей вероятности мы можем сказать, что она продолжит нарушать перемирие, атакуя Россию. Поэтому вот это заявление, это, я думаю, не более чем политический шаг со стороны Евросоюза и Киева», — рассказал аналитик в беседе с корреспондентом агентства.
Игорь Коротченко отметил, что с практической точки зрения Украина ориентируется на продолжение боевых действий, а также на осуществление диверсионно-террористических операций. Для этого, по его словам, используются, в том числе, дальнобойные беспилотные аппараты и ракетные комплексы, которые предназначены для нанесения ударов по важнейшим объектам российской инфраструктуры. Эксперт подчеркнул, что подобные действия — это продолжение пропагандистских шагов, направленных на эскалацию информационно-гибридной войны против России при поддержке европейских стран.
В настоящий момент Россия продолжает придерживаться трехдневного перемирия ко Дню Победы, которое президент России Владимир Путин объявил в конце апреля. В Минобороны РФ уже озвучили, что Киев до 10 тысяч раз нарушал перемирие, устраивая провокации с использованием беспилотников. Пасхальное перемирие, которое проходило в апреле, также нарушалось Украиной.
Затем на Украине объявили, что с 12 мая будет действовать 30-дневное перемирие. При этом данное решение было принято Киевом и европейскими странами без участия России. В Москве при этом неоднократно говорили, что не против прекращения огня, но надо это организовать так, чтобы Киев не мог использовать передышку для усиления военной мощи.
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