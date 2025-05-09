Жители Кургана заметили массовое нашествие гусениц вдоль берега Тобола и на дачных участках. Насекомые объедают кустарники и деревья, в том числе яблони. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Полчища гусениц объели кустарники вдоль берега Тобола. Также они уже замечены на даче наших подписчиков. Едят яблони», — сообщает telegram-канал «Короче, Курган». В комментариях подписчики также указали на обилие насекомых не только в Кургане, но и округах области: «Притобольный район — тоже есть гусеницы на садовых деревьях», — написала Татьяна.
Согласно Большой российской энциклопедии, эти гусеницы принадлежат бабочке боярышнице. Гусеницы боярышницы являются всеядными вредителями, однако особенно сильно они вредят плодовым растениям из семейства розоцветных. Личинки поедают листья, молодые побеги и бутоны, что приводит к заметному снижению урожая. В годы массового размножения гусеницы способны полностью объедать деревья.
С приходом весны в Кургане традиционно зацветают яблони и другие плодовые деревья, которые становятся популярными местами для прогулок и фотосессий среди горожан. В этом году массовое появление гусениц боярышницы может негативно сказаться на состоянии этих деревьев и их цветении.
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