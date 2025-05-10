10 мая 2025

Путин ответил на призывы об объявлении перемирия

Путин: возможно в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин встретился с представителями СМИ в Кремле
Путин встретился с представителями СМИ в Кремле Фото:
новость из сюжета
Украина собирается прекратить атаки на Россию на 30 дней

Президент России Владимир Путин прокомментировал призывы о введении перемирия на Украине. Об этом он заявил во время встречи с представителями российских и зарубежных СМИ в Кремле. Он допустил возможность выйти на прекращение огня в ходе переговоров.

«В ходе переговоров есть шанс выйти на прекращение огня», — сказал Путин. Трансляция выступления велась на канале «Россия-24». При этом, президент отметил, что «киевские власти, вы сами это видите прекрасно, вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня».

10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Киир Стармер и Польши Дональд Туск для участия во встрече коалиции сторонников Украины, напоминает RT. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они провели телефонный разговор с президентом США, в ходе которого были обсуждены совместные усилия по мирному разрешению конфликта на территории Украины.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором выразило готовность Киева ввести 30-дневный режим прекращения огня на суше, в воздушном и морском пространстве. По информации источников издания Axios, осведомленных о деталях обсуждения с  Дональдом Трампом, Украина согласится на прямые переговоры с РФ при условии достижения договоренности о временном перемирии сроком на 30 дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин прокомментировал призывы о введении перемирия на Украине. Об этом он заявил во время встречи с представителями российских и зарубежных СМИ в Кремле. Он допустил возможность выйти на прекращение огня в ходе переговоров. «В ходе переговоров есть шанс выйти на прекращение огня», — сказал Путин. Трансляция выступления велась на канале «Россия-24». При этом, президент отметил, что «киевские власти, вы сами это видите прекрасно, вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня». 10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Киир Стармер и Польши Дональд Туск для участия во встрече коалиции сторонников Украины, напоминает RT. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они провели телефонный разговор с президентом США, в ходе которого были обсуждены совместные усилия по мирному разрешению конфликта на территории Украины. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором выразило готовность Киева ввести 30-дневный режим прекращения огня на суше, в воздушном и морском пространстве. По информации источников издания Axios, осведомленных о деталях обсуждения с  Дональдом Трампом, Украина согласится на прямые переговоры с РФ при условии достижения договоренности о временном перемирии сроком на 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...