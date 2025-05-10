Путин ответил на призывы об объявлении перемирия

Президент России Владимир Путин прокомментировал призывы о введении перемирия на Украине. Об этом он заявил во время встречи с представителями российских и зарубежных СМИ в Кремле. Он допустил возможность выйти на прекращение огня в ходе переговоров.
«В ходе переговоров есть шанс выйти на прекращение огня», — сказал Путин. Трансляция выступления велась на канале «Россия-24». При этом, президент отметил, что «киевские власти, вы сами это видите прекрасно, вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня».
10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Киир Стармер и Польши Дональд Туск для участия во встрече коалиции сторонников Украины, напоминает RT. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они провели телефонный разговор с президентом США, в ходе которого были обсуждены совместные усилия по мирному разрешению конфликта на территории Украины.
Впоследствии Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором выразило готовность Киева ввести 30-дневный режим прекращения огня на суше, в воздушном и морском пространстве. По информации источников издания Axios, осведомленных о деталях обсуждения с Дональдом Трампом, Украина согласится на прямые переговоры с РФ при условии достижения договоренности о временном перемирии сроком на 30 дней.
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