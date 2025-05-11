Путин заставил Трампа надавить на Зеленского по переговорам

Президент Владимир Путин вынудил американского лидера Дональда Трампа надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на новые переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной. С таким предложением Путин выступил ночью 11 мая в Кремле, подводя итоги празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и серии международных встреч. Как объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, Россия грамотно отреагировала на ультиматум Украины и Европы о 30-дневном перемирии с 12 мая, Москва перехватила инициативу и заручилась поддержкой Вашингтона.
«Не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры. <...> Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — сказал Путин на пресс-конференции.
Президент России отметил, что Киев сперва нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергоинфраструктуре, затем пасхальное перемирие, несмотря на это Россия в третий раз объявила перемирие — в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Москва передавала коллегам на Западе, которые «искренне ищут пути к урегулированию», что не исключает продления перемирия после анализа украинской реакции, продолжил Путин.
“И что мы видим? Каковы эти результаты? Киевские власти — вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно — вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. <...> Пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве”, — заявил российский лидер.
По его словам, те, кто приехал на парад Победы — это лидеры не по должности, а по характеру. Показательно, что угрозы шли от тех, кто аплодирует бывшим солдатам СС и героизирует коллаборационистов Гитлера, добавил Путин.
Российский лидер выразил надежду, что на новых переговорах в Стамбуле удастся выйти на установление долгосрочного прочного мира. Речь идет о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и Украиной, подчеркнул президент.
В период празднования 80-летия со Дня Победы Путин провел серию двусторонних переговоров. Последняя встреча с президентом Южной Осетии закончилась уже после полуночи, поэтому общение с российскими и иностранными журналистами началось поздней ночью 11 мая.
Параллельно с большими торжествами в российской столице в Киев 10 мая на встречу с Владимиром Зеленским приехали президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск. По итогам переговоров Украина заявила о готовности начать 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая, а европейские политики пригрозили России санкциями, если та не примет условия.
Путину нужно было отреагировать на их предложение, которое скорее выглядит как ультиматум, потому что напрямую отказывать Западу нецелесообразно ни с дипломатической, ни с политической точек зрения, считает Олег Иванов. «Мы предложили свой вариант — проведение переговоров без остановки боевых действий. Так было в марте 2022 года, когда переговоры шли сначала в Белоруссии, а потом в Стамбуле. Перемирие всегда выгодно той стороне, которая проигрывает на поле боя — Украине. Россия не намерена идти на такие шаги. Мы дали адекватный ответ на ультиматум», — заявил собеседник URA.RU.
Спустя почти девять часов после заявления в Кремле Украина отреагировала на предложение провести переговоры. Зеленский увидел в словах Путина «хороший знак», но отметил, что Киев готов встретиться, если Москва подтвердит прекращение огня на 30 дней с 12 мая.
«Это намек на отказ, но позиция Украина вторична. Главными выступают Штаты. Трамп очень аккуратно и взвешенно, но поддержал предложение Путина. (Президент США после слов Путина заявил о „потенциально великом дне“ для России и Украины и наступлении „большой недели“. — Прим. ред.) Если США надавят на Украину, дадут указание Зеленскому, то с большой долей вероятности в четверг могут начаться переговоры. Зеленскому будет некуда деваться», — считает Иванов.
Многое также определяет Турция, Реджеп Эрдоган вне зависимости от мнения Трампа всегда готов посадить обе стороны за стол переговоров, продолжил эксперт. Путин в ночном обращении заявил, что обсудит в телефонном разговоре с Эрдоганом 11 мая детали предстоящих переговоров. Турки могут выступать со своими предложениями, у них «часто бывает собственное мнение», резюмировал политолог.
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