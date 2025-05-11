11 мая 2025
10 мая 2025

В мэрии успокоили курганцев, которые напугались подтопления из-за благоустройства болота

В мэрии пообещали сделать дренаж у болота, чтобы не затопило дома в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Будет построен дренаж у водоема
Будет построен дренаж у водоема Фото:

Жители улиц Зайцева и Зеленая в Кургане опасались, что в ходе благоустройства водоема, который местные называют иногда болотом, у них затопит подвалы в домах. В администрации ответили, что в проекте предусмотрен дренаж. 

«Проектом благоустройства предусмотрены дренажные сооружения для отвода талых и дождевых вод с придомовых территорий на улицах Зеленая, 1а, Зеленая, 6, Зайцева, 6. В середине мая на месте работ появится паспорт объекта», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».

Чтобы жители могли знать о плане благоустройства, у водоема поставят щит, на котором будет указан подрядчик. Там же напишут телефоны ответственных лиц, отметили в мэрии.

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Жители улиц Зайцева и Зеленая в Кургане опасались, что в ходе благоустройства водоема, который местные называют иногда болотом, у них затопит подвалы в домах. В администрации ответили, что в проекте предусмотрен дренаж.  «Проектом благоустройства предусмотрены дренажные сооружения для отвода талых и дождевых вод с придомовых территорий на улицах Зеленая, 1а, Зеленая, 6, Зайцева, 6. В середине мая на месте работ появится паспорт объекта», — сообщается в ответе на сайте «Обратись». Чтобы жители могли знать о плане благоустройства, у водоема поставят щит, на котором будет указан подрядчик. Там же напишут телефоны ответственных лиц, отметили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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