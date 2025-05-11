В мэрии успокоили курганцев, которые напугались подтопления из-за благоустройства болота

Жители улиц Зайцева и Зеленая в Кургане опасались, что в ходе благоустройства водоема, который местные называют иногда болотом, у них затопит подвалы в домах. В администрации ответили, что в проекте предусмотрен дренаж.
«Проектом благоустройства предусмотрены дренажные сооружения для отвода талых и дождевых вод с придомовых территорий на улицах Зеленая, 1а, Зеленая, 6, Зайцева, 6. В середине мая на месте работ появится паспорт объекта», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».
Чтобы жители могли знать о плане благоустройства, у водоема поставят щит, на котором будет указан подрядчик. Там же напишут телефоны ответственных лиц, отметили в мэрии.
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