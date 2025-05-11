11 мая 2025

Мэрия Челябинска назначила штрафы компании, ответственной за салют 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин заявил о необходимости выбрать другого подрядчика для проведения фейерверков
Алексей Лошкин заявил о необходимости выбрать другого подрядчика для проведения фейерверков Фото:

Подрядчику, ответственному за неудавшийся салют на День Победы, назначили штрафы. Контракт расторгли без оплаты услуг, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.

«В условиях повышенных мер безопасности подрядчик не смог выполнить условия контракта. До последнего мы пытались ситуацию исправить, но, к сожалению, это не удалось. В настоящий момент контракт расторгнут без оплаты и подрядчику выставлены штрафные санкции», — заявил вице-мэр Сергей Авдеев.

Мэр Алексей Лошкин подчеркнул необходимость в поиске альтернативных исполнителей работ. Он также выразил благодарность за организацию других 97 мероприятий, прошедших удачно.

Мэрия принесла извинения за короткий салют с опозданием на День Победы. Вместо заявленных 20 фейерверк длился шесть минут и начался на 45 минут позже. Алексей Лошкин заявил, что контракт с подрядчиком будет расторгнут. Глава города подчеркнул, что администрация сделала все, чтобы праздник завершился достойным фейерверком. Кроме того, на компанию наложат штраф. Он также пообещал, что ситуация больше не повторится.

Ранее в мэрии уточнили, компания не смогла должным образом выполнить услугу в условиях повышенной безопасности. Подрядчик пытался устранить неполадки, однако ему это не удалось.

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Подрядчику, ответственному за неудавшийся салют на День Победы, назначили штрафы. Контракт расторгли без оплаты услуг, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии. «В условиях повышенных мер безопасности подрядчик не смог выполнить условия контракта. До последнего мы пытались ситуацию исправить, но, к сожалению, это не удалось. В настоящий момент контракт расторгнут без оплаты и подрядчику выставлены штрафные санкции», — заявил вице-мэр Сергей Авдеев. Мэр Алексей Лошкин подчеркнул необходимость в поиске альтернативных исполнителей работ. Он также выразил благодарность за организацию других 97 мероприятий, прошедших удачно. Мэрия принесла извинения за короткий салют с опозданием на День Победы. Вместо заявленных 20 фейерверк длился шесть минут и начался на 45 минут позже. Алексей Лошкин заявил, что контракт с подрядчиком будет расторгнут. Глава города подчеркнул, что администрация сделала все, чтобы праздник завершился достойным фейерверком. Кроме того, на компанию наложат штраф. Он также пообещал, что ситуация больше не повторится. Ранее в мэрии уточнили, компания не смогла должным образом выполнить услугу в условиях повышенной безопасности. Подрядчик пытался устранить неполадки, однако ему это не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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