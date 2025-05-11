Мэрия Челябинска назначила штрафы компании, ответственной за салют 9 мая

Подрядчику, ответственному за неудавшийся салют на День Победы, назначили штрафы. Контракт расторгли без оплаты услуг, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.
«В условиях повышенных мер безопасности подрядчик не смог выполнить условия контракта. До последнего мы пытались ситуацию исправить, но, к сожалению, это не удалось. В настоящий момент контракт расторгнут без оплаты и подрядчику выставлены штрафные санкции», — заявил вице-мэр Сергей Авдеев.
Мэр Алексей Лошкин подчеркнул необходимость в поиске альтернативных исполнителей работ. Он также выразил благодарность за организацию других 97 мероприятий, прошедших удачно.
Мэрия принесла извинения за короткий салют с опозданием на День Победы. Вместо заявленных 20 фейерверк длился шесть минут и начался на 45 минут позже. Алексей Лошкин заявил, что контракт с подрядчиком будет расторгнут. Глава города подчеркнул, что администрация сделала все, чтобы праздник завершился достойным фейерверком. Кроме того, на компанию наложат штраф. Он также пообещал, что ситуация больше не повторится.
Ранее в мэрии уточнили, компания не смогла должным образом выполнить услугу в условиях повышенной безопасности. Подрядчик пытался устранить неполадки, однако ему это не удалось.
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