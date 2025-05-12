«Ночь музеев» в Екатеринбурге: инструкция по масштабной акции

В Екатеринбурге «Ночь музеев» пройдет 17 мая на 101 площадке. В этом году акцию посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной. Что нужно знать об одной из самых культурных ночей года — в инструкции URA.RU.
Сколько это стоит
Всего будет 39 бесплатных площадок. Среди них — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, областной музей истории медицины, дом прощания «Вознесение», пространство «Фонд», «Флюс горнолыжный», Академия современного искусства и другие.
В большую часть музеев же нужно покупать «единый билет», но его тираж ограничен. За 500 рублей один человек сможет побывать в пяти музеях из специального списка или пять человек на одной площадке. Также горожанам предлагают покупать билеты на каждую отдельную площадку самостоятельно.
Дневная программа
Первым делом музеи откроют свои двери для маленьких посетителей. Гостей ждут с 11:00 до 17:00 на 62 площадках. Например, с детьми можно отправиться в резиденцию цирка «Арлекино», Музей истории Екатеринбурга, креативный кластер «Л52», дом-музей Павла Бажова, Музей кукол и детской книги «Страна чудес», Музей радио, Музей истории и археологии Урала и в другие точки.
Вечерняя программа
Основная часть акции стартует в 18:00 и завершится в два часа ночи 18 мая. Принять уральцев готовы 83 площадки. Впервые свои двери в рамках акции откроют Музей истории ЗАГС, Вознесенское Архиерейское подворье и выставочное пространство детской библиотеки № 5 «Малая Герценка».
Также в течение всего вечера горожан будут встречать в Океанариуме, Ботаническом саду, на стадионе «Екатеринбург Арена», «Доме Метенкова», Музейном комплексе в Верхней Пышме. Пройдут пешие, автобусные и трамвайные экскурсии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!