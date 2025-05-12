В Москве задержали трех подозреваемых, которые избили и изрезали ножом местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета. По информации telegram-канала «Вести. Дежурная Часть», среди задержанных был уроженец Тюмени, а пострадавший пытался защитить девушку.
«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ покушение на убийство. По данным следствия, 10 мая 2025 года фигуранты, находясь вблизи жилого дома в Лубянском проезде в городе Москве, напали и избили ранее незнакомого молодого человека, а затем нанесли ему несколько колото-резаных ранений», — сообщили в СК РФ.
Пострадавший сейчас находится в больнице, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, с задержанными проводятся необходимые следственные действия. По данным «Вестей», тюменец ранее привлекался к уголовной ответственности, а также у него ингушские корни.
URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от правоохранителей. В ведомство направлен письменный запрос.
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