Тюменец вместе со знакомыми избил и пырнул ножом москвича, защищавшего девушку. Видео

Тюменец пытался зарезать человека в центре Москвы и попал на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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На подозреваемых завели уголовное дело о покушении на убийство
На подозреваемых завели уголовное дело о покушении на убийство Фото:

В Москве задержали трех подозреваемых, которые избили и изрезали ножом местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета. По информации telegram-канала «Вести. Дежурная Часть», среди задержанных был уроженец Тюмени, а пострадавший пытался защитить девушку.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ покушение на убийство. По данным следствия, 10 мая 2025 года фигуранты, находясь вблизи жилого дома в Лубянском проезде в городе Москве, напали и избили ранее незнакомого молодого человека, а затем нанесли ему несколько колото-резаных ранений», — сообщили в СК РФ.

Пострадавший сейчас находится в больнице, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, с задержанными проводятся необходимые следственные действия. По данным «Вестей», тюменец ранее привлекался к уголовной ответственности, а также у него ингушские корни.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от правоохранителей. В ведомство направлен письменный запрос.

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В Москве задержали трех подозреваемых, которые избили и изрезали ножом местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета. По информации telegram-канала «Вести. Дежурная Часть», среди задержанных был уроженец Тюмени, а пострадавший пытался защитить девушку. «Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ покушение на убийство. По данным следствия, 10 мая 2025 года фигуранты, находясь вблизи жилого дома в Лубянском проезде в городе Москве, напали и избили ранее незнакомого молодого человека, а затем нанесли ему несколько колото-резаных ранений», — сообщили в СК РФ. Пострадавший сейчас находится в больнице, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, с задержанными проводятся необходимые следственные действия. По данным «Вестей», тюменец ранее привлекался к уголовной ответственности, а также у него ингушские корни. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от правоохранителей. В ведомство направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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