Заинтересовавший ФСБ курганский фермер Симонян самовольно захватывал земли

Находящийся под следствием по делу о нарушениях при мелиорации в Варгашинском округе (Курганская область) фермер Атом Симонян несколько лет назад избежал проблем при самовольном захвате земель. О том, что ранее происходило с обвиняемым по делу нового курганского организованного преступного сообщества (ОПС), вспомнили источники URA.RU из числа местных жителей. Новое дело о мелиорации недавно было возбуждено по инициативе УФСБ.
«Фермер Симонян, которого теперь обвиняют в махинациях с мелиорацией участков в составе ОПС, два года подряд самовольно засевал порядка гектара чужой земли. Хозяйка жаловалась в полицию, но ей отказывали в возбуждении уголовного дела. Когда женщина обратилась в суд за получением упущенной выгоды, ее иск остался без удовлетворения», — рассказали источники.
Информация подтвердилась данными судебной картотеки. В 2023 году в Варгашинском районном суде рассматривали иск местной жительницы. Она требовала от Симоняна более 830 тысяч рублей. В обоснование приводила доводы, что ее землю в селе Дубровное Варгашинского округа самовольно захватил глава КФХ, засеял участок пшеницей и лишил ее возможности проводить посадки. История с захватом земли происходила в 2021 и 2022 годах.
Защита ответчика не отрицала факт посева пшеницы на чужом участке. Приводила доводы, что участок не был огорожен и являлся смежным с тем, который арендовал Симонян. Адвокаты утверждали, что фермер был не против заплатить за пользование землей, но на обычных условиях аренды.
Женщина неоднократно жаловалась в полицию. Несмотря на то, что окружной госинспектор по использованию земель признал ее потерпевшей, в возбуждении уголовного дела о незаконном использовании ее земельного участка главой КФХ Симоняном было отказано.
Суд рассмотрел иск женщины. Было решено, что владелица участка не привела реальных доводов о намерении использовать участок в сельскохозяйственных целях. Также она не препятствовала посевным работам Симоняна. В связи с этим в иске об упущенной выгоде ей в споре с фермером было отказано.
Глава КФХ Симонян является одним из пяти фигурантов дела о махинациях в Варгашинском округе, раскрытых сотрудниками УФСБ региона. Он был задержан в начале марта и помещен в СИЗО, но затем отпущен на свободу. Группу из растениеводов-бизнесменов, а также бывшего чиновника и экс-госслужащего следователи считают членами ОПС, которое причинило ущерб бюджету в размере 12 миллионов рублей. Они якобы получили средства департамента АПК региона на проведение работ, но не выполнили окультуривание земель.
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