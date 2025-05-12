Подрядчик, сорвавший салют на 9 мая в Челябинске, потерял почти 7 млн рублей

Компания «Пирком», заключившая контракт с мэрией Челябинска на подготовку салюта к 9 мая, потеряла 6,8 млн рублей. Именно этот транш мэрия отменила по итогам празднования, сообщил URA.RU источник.
«Контракт был заключен с ООО „Пирком“ на 6,8 млн рублей. Салют должен был начаться в 22 часа 9 мая и продлиться 15 минут. Но к началу мероприятия компания оказалась не готова», — рассказал источник.
Соучредителями компании «Пирком» являются экс-депутат гордумы Сергей Резников и экс-директор завода «Сигнал» Николай Шумилов. Руководит компанией сын Шумилова Ростислав.
Согласно данным сервиса СБИС, «Пирком» пять раз выигрывал контракты на проведение салюта в Челябинске. В том числе в 2023 и 2024 годах. Шумилов-старший руководил «Сигналом» с 2002 по 2011 годы, когда завод имел статус федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП). После того, как завод стал АО, Шумилов создал несколько фирм, специализирующихся на фейерверках.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Пирком». Ответ будет опубликован после получения.
Челябинцы были вынуждены ждать салют в День Победы около 45 минут. По итогу он получился в укороченном формате. В мэрии города извинились перед жителями, заверив, что подрядчик будет оштрафован, а работа не будет оплачена.
Обновлено в 20:01 по Уральскому времени:
«Получили ваш запрос. К сожалению, мы не можем дать комментарий», — сообщил URA.RU Ростислав Шумилов.
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