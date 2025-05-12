12 мая 2025

Свердловчанин объяснил, зачем палил из автомата в жилом квартале Екатеринбурга

Житель Новоуральска выстрелил из автомата в Екатеринбурге в честь Дня Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Противостояние в Берёзовой роще. Екатеринбург , автомат, оружие, силовик, патруль, полиция, полицейский, охрана
Мужчина искренне извинился за свой поступок Фото:

Житель Новоуральска Игорь М., который открыл стрельбу из автомата у дома на Высоцкого, 8 в Екатеринбурге, сделал это потому, что хотел устроить «праздничный салют» в честь Дня Победы. Мужчина не хотел напугать соседей и принес им искренние извинения, сказала URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская.

«Мой подзащитный ни в коем случае не желал навредить кому-либо. Я считаю, что страх и беспокойство, которые испытали жители района, не означают, что существовала угроза для их жизней. Люди находились в квартирах и были защищены стенами. Надеюсь, что в действиях друзей (Игорю М. и Александру — прим. ред.) не усмотрят состава преступления, и дело прекратят», — выразила Соколовская.

Инцидент произошел ночью 11 мая. Как говорил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74 (оружие было не боевым). Его изъяли в качестве вещдока. Игорю назначили подписку о невыезде.

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Житель Новоуральска Игорь М., который открыл стрельбу из автомата у дома на Высоцкого, 8 в Екатеринбурге, сделал это потому, что хотел устроить «праздничный салют» в честь Дня Победы. Мужчина не хотел напугать соседей и принес им искренние извинения, сказала URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская. «Мой подзащитный ни в коем случае не желал навредить кому-либо. Я считаю, что страх и беспокойство, которые испытали жители района, не означают, что существовала угроза для их жизней. Люди находились в квартирах и были защищены стенами. Надеюсь, что в действиях друзей (Игорю М. и Александру — прим. ред.) не усмотрят состава преступления, и дело прекратят», — выразила Соколовская. Инцидент произошел ночью 11 мая. Как говорил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74 (оружие было не боевым). Его изъяли в качестве вещдока. Игорю назначили подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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