Свердловчанин объяснил, зачем палил из автомата в жилом квартале Екатеринбурга

Житель Новоуральска Игорь М., который открыл стрельбу из автомата у дома на Высоцкого, 8 в Екатеринбурге, сделал это потому, что хотел устроить «праздничный салют» в честь Дня Победы. Мужчина не хотел напугать соседей и принес им искренние извинения, сказала URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская.
«Мой подзащитный ни в коем случае не желал навредить кому-либо. Я считаю, что страх и беспокойство, которые испытали жители района, не означают, что существовала угроза для их жизней. Люди находились в квартирах и были защищены стенами. Надеюсь, что в действиях друзей (Игорю М. и Александру — прим. ред.) не усмотрят состава преступления, и дело прекратят», — выразила Соколовская.
Инцидент произошел ночью 11 мая. Как говорил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74 (оружие было не боевым). Его изъяли в качестве вещдока. Игорю назначили подписку о невыезде.
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