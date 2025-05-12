Свердловчанин объяснил, зачем палил из автомата в жилом квартале Екатеринбурга

Житель Новоуральска выстрелил из автомата в Екатеринбурге в честь Дня Победы

13 мая 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Мужчина искренне извинился за свой поступок Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Новоуральска Игорь М., который открыл стрельбу из автомата у дома на Высоцкого, 8 в Екатеринбурге, сделал это потому, что хотел устроить «праздничный салют» в честь Дня Победы. Мужчина не хотел напугать соседей и принес им искренние извинения, сказала URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская. «Мой подзащитный ни в коем случае не желал навредить кому-либо. Я считаю, что страх и беспокойство, которые испытали жители района, не означают, что существовала угроза для их жизней. Люди находились в квартирах и были защищены стенами. Надеюсь, что в действиях друзей (Игорю М. и Александру — прим. ред.) не усмотрят состава преступления, и дело прекратят», — выразила Соколовская. Инцидент произошел ночью 11 мая. Как говорил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74 (оружие было не боевым). Его изъяли в качестве вещдока. Игорю назначили подписку о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Новоуральска Игорь М., который открыл стрельбу из автомата у дома на Высоцкого, 8 в Екатеринбурге, сделал это потому, что хотел устроить «праздничный салют» в честь Дня Победы. Мужчина не хотел напугать соседей и принес им искренние извинения, сказала URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская. «Мой подзащитный ни в коем случае не желал навредить кому-либо. Я считаю, что страх и беспокойство, которые испытали жители района, не означают, что существовала угроза для их жизней. Люди находились в квартирах и были защищены стенами. Надеюсь, что в действиях друзей (Игорю М. и Александру — прим. ред.) не усмотрят состава преступления, и дело прекратят», — выразила Соколовская. Инцидент произошел ночью 11 мая. Как говорил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74 (оружие было не боевым). Его изъяли в качестве вещдока. Игорю назначили подписку о невыезде.