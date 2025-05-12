Кто такой Павел Креков, назначенный заместителем мэра Тюмени

Мэр Тюмени Максим Афанасьев назначил нового заместителя, курирующего социальную сферу. Им стал бывший свердловский замгубернатора Павел Креков. Он родился в Казахстане, начинал карьеру в Тюменской области, а в 2012 году переехал в Екатеринбург вслед за возглавившим тогда Свердловскую область Евгением Куйвашевым. Что еще известно о чиновнике, вернувшемся в Тюмень после 13 лет в другом регионе — в материале URA.RU.
Образование и репутация
Павел Креков родился в 1964 году в городе Щучинске (Казахстан) в семье учителей, сейчас ему 60 лет. Высшее образование он получил в 1986 году — окончил Тюменский государственный университет с дипломом учителя истории и обществознания, несколько лет работал по профессии в родной стране, был директором гимназии.
Позже он получил второе «высшее», закончив факультет философии в Томском госуниверситете. Опрошенные URA.RU тюменцы, знакомые с Крековым, отзываются о нем, как о «грамотном», «выдержанном», «спокойном» и «артистичном» человеке.
Карьера
Работать в структурах власти Павел Креков начал в 1995 году — занял пост главы комитета по образованию администрации Тобольска, там же он дослужился до замглавы города по соцвопросам. В 2008 году возглавил городской департамент образования в Тюмени. В областном центре он проработал до 2012 года, когда принял предложение экс-мэра Тюмени Евгения Куйвашева, возглавившего Свердловскую область, и переехал вслед за ним в Екатеринбург — сперва на позицию замминистра образования, но уже в 2013 году Креков возглавил свердловский минкульт.
К проектам Павла Крекова в качестве главы министерства культуры Свердловской области относят в том числе открытие Музея Эрнста Неизвестного, помощь с получением нового здания для «Коляда-театра» и областного отделения Союза композиторов. В 2016 году, проработав в должности около 3 лет, Креков стал заместителем Куйвашева и начал отвечать за работу региональных минкультуры, минобра, минсоцполитики, а также минздрава и минспорта.
За годы работы в правительстве Креков заработал имидж мягкого, выдержанного и эмпатичного управленца. Самым тяжелым этапом в карьере чиновника называют «ковидные» времена — тогда Креков фактически обеспечивал связь власти и граждан — курировал работу оперативного штаба и отвечал на вопросы СМИ.
Переезд после смены власти
Павел Креков подал в отставку после того, как в регионе сменилась власть и на место губернатора Евгения Куйвашева пришел экс-глава Оренбургской области Денис Паслер. Креков был первым замгубернатора, ушедшим при новом начальнике. Со 2 апреля он работал советником врио губернатора.
В Тюмени Павел Креков как и в Екатеринбурге будет курировать социальный блок. Глава города Максим Афанасьев поручил ему заниматься патриотическим воспитанием молодежи, проведением культурно-спортивных мероприятий, поддержкой военнослужащих и их семей, подготовкой к празднованию Дня города, обеспечением притока новых кадров в образование.
Как ранее сообщало URA.RU, пост социального зама мэра Тюмени Павлу Крекову уступила Дина Горковец. Она, по словам источников агентства является ключевым кандидатом на пост главы областного департамента образования.
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