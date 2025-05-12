12 мая 2025

Курганские археологи развернули спасательную операцию для упитанного хомяка. Видео

В Кургане археологи спасли хомяка
© Служба новостей «URA.RU»
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Животное оказалось неожиданно смелым (архивное фото)
Животное оказалось неожиданно смелым (архивное фото) Фото:

Курганские археологи проводили раскопки и обнаружили хомяка, который не мог вылезти из ямы. Игорь Новиков и его команда организовали спасательную операцию для существа. Они проложил доску, по которой упитанный хомяк выбрался наверх. Об этом Игорь Новиков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Маленький негодник хомяк был отруган, но отпущен. Кстати, это обыкновенный хомяк — единственный вид рода настоящих хомяков семейства хомяковых, является самым крупным видом в подсемействе хомяков. Уже второй раз сталкиваюсь с этим отнюдь не робким животным... В прошлый раз еле унес ноги», — написал Игорь Новиков.

В своем сообщении археолог отметил, что ранее уже встречал хомяка на археологических тропах и тогда принял его за домашнего, хотя это оказалось дикое животное, обитающее на всей территории лесостепи. Новиков добавил, что раньше встречал этих зверьков лишь по костям, найденным в раскопах, после определения археозоологов.

В Курганской области не впервые фиксируют необычные встречи с дикими животными: ранее местный житель спас раненую полярную сову. Специалисты отмечают, что в регионе нередко происходят подобные контакты людей с представителями дикой природы.

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Курганские археологи проводили раскопки и обнаружили хомяка, который не мог вылезти из ямы. Игорь Новиков и его команда организовали спасательную операцию для существа. Они проложил доску, по которой упитанный хомяк выбрался наверх. Об этом Игорь Новиков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Маленький негодник хомяк был отруган, но отпущен. Кстати, это обыкновенный хомяк — единственный вид рода настоящих хомяков семейства хомяковых, является самым крупным видом в подсемействе хомяков. Уже второй раз сталкиваюсь с этим отнюдь не робким животным... В прошлый раз еле унес ноги», — написал Игорь Новиков. В своем сообщении археолог отметил, что ранее уже встречал хомяка на археологических тропах и тогда принял его за домашнего, хотя это оказалось дикое животное, обитающее на всей территории лесостепи. Новиков добавил, что раньше встречал этих зверьков лишь по костям, найденным в раскопах, после определения археозоологов. В Курганской области не впервые фиксируют необычные встречи с дикими животными: ранее местный житель спас раненую полярную сову. Специалисты отмечают, что в регионе нередко происходят подобные контакты людей с представителями дикой природы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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