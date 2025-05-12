Курганские археологи проводили раскопки и обнаружили хомяка, который не мог вылезти из ямы. Игорь Новиков и его команда организовали спасательную операцию для существа. Они проложил доску, по которой упитанный хомяк выбрался наверх. Об этом Игорь Новиков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Маленький негодник хомяк был отруган, но отпущен. Кстати, это обыкновенный хомяк — единственный вид рода настоящих хомяков семейства хомяковых, является самым крупным видом в подсемействе хомяков. Уже второй раз сталкиваюсь с этим отнюдь не робким животным... В прошлый раз еле унес ноги», — написал Игорь Новиков.
В своем сообщении археолог отметил, что ранее уже встречал хомяка на археологических тропах и тогда принял его за домашнего, хотя это оказалось дикое животное, обитающее на всей территории лесостепи. Новиков добавил, что раньше встречал этих зверьков лишь по костям, найденным в раскопах, после определения археозоологов.
В Курганской области не впервые фиксируют необычные встречи с дикими животными: ранее местный житель спас раненую полярную сову. Специалисты отмечают, что в регионе нередко происходят подобные контакты людей с представителями дикой природы.
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