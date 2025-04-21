Курганец спас полярную сову с раненным крылом. Фото

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Курганец спас полярную сову с раненным крылом
Курганец спас полярную сову с раненным крылом Фото:

В Кетовском округе Курганской области местный житель спас редкую птицу — раненую полярную сову. Об этом сообщается в социальных сетях.

Птицу отвезли в ветеринарную клинику
Птицу отвезли в ветеринарную клинику
Фото:

«Мужчина вышел на прогулку по лесу и заметил белое пятно возле низины. Сначала подумал, что это заяц, но, подойдя ближе, понял — перед ним пернатая с поврежденным крылом», — сообщает telegram-канал «Короче, Курган». Не раздумывая, мужчина вызвал на помощь волонтеров. Птицу отвезли в ветеринарную клинику, где ей сделали рентген и обработали рану. К счастью, переломов не обнаружили.

Скоро сову отправят в Центр реабилитации диких животных в Свердловской области. Как поясняют специалисты, выпустить ее на волю раньше декабря нельзя — сейчас ее сородичи уже улетели в тундру, говорится в сообщении. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начался сезон активности змей. Жители Белозерского округа сообщают о первых встречах с гадюками. В соцсетях публикуют фото, где видно ползущую черную змею. Как отмечают специалисты, сезон активности змей в регионе начинается в апреле и продолжается до сентября, пик приходится на конец апреля — май.

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В Кетовском округе Курганской области местный житель спас редкую птицу — раненую полярную сову. Об этом сообщается в социальных сетях. «Мужчина вышел на прогулку по лесу и заметил белое пятно возле низины. Сначала подумал, что это заяц, но, подойдя ближе, понял — перед ним пернатая с поврежденным крылом», — сообщает telegram-канал «Короче, Курган». Не раздумывая, мужчина вызвал на помощь волонтеров. Птицу отвезли в ветеринарную клинику, где ей сделали рентген и обработали рану. К счастью, переломов не обнаружили. Скоро сову отправят в Центр реабилитации диких животных в Свердловской области. Как поясняют специалисты, выпустить ее на волю раньше декабря нельзя — сейчас ее сородичи уже улетели в тундру, говорится в сообщении.  Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начался сезон активности змей. Жители Белозерского округа сообщают о первых встречах с гадюками. В соцсетях публикуют фото, где видно ползущую черную змею. Как отмечают специалисты, сезон активности змей в регионе начинается в апреле и продолжается до сентября, пик приходится на конец апреля — май.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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