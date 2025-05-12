Суд в Перми нашел конфликт интересов в работе экс-главы музея PERMM

Ленинский райсуд Перми признал ничтожными договоры, заключенные между музеем современного искусства PERMM и куратором выставок Арсением Сергеевым. Прокуратура настаивала на конфликте интересов при подготовке выставки «И да и нет», так как Сергеев является супругом теперь уже бывшего директора музея Наили Аллахвердиевой.
«Контракты PERMM на выставку „И да и нет“ признали незаконными. В споре прокуратуры Перми с Арсением Сергеевым, музеем и минкультуры региона суд встал на сторону надзорного ведомства», — сообщает Properm в Telegram.
Мотивировочную часть решения суд пока не подготовил. У сторон также есть возможность обжаловать решение. Если же оно вступит в силу, то Сергеев должен будет вернуть более 300 тысяч рублей за работу, которую выполнил.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Перми усмотрела в работе музея современного искусства PERMM конфликт интересов. Ведомство выявило «факт заключения музеем нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем». Прокурор подал в суд иск о взыскании с музея более 300 тысяч рублей. Преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ, художник, дизайнер, иллюстратор Арсений Сергеев, который сотрудничал с музеем, является мужем Наили Аллахвердиевой. Она утверждала, что возможный конфликт интересов был урегулирован. На фоне обыском и исков к музею Аллахвердиева покинула пост директора.
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