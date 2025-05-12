Что известно о скандале с символикой СССР на автопробеге в Сургуте

Жителю Лянтора Андрею Лавру запретили участвовать в автопробеге «Бессмертный автополк» из-за символики «Рожденный в СССР» на флаге, что вызвало общественный резонанс. Чиновники мэрии отказали югорчанину в участии, сославшись на нарушение правил оформления транспорта. Конфликт попал на видео и разошелся по соцсетям. В администрации Сургута позже пояснили, что символика могла ассоциироваться с запрещенной в РФ экстремистской организацией «Граждане СССР»*.
Публичная реакция
11 мая главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала ситуацию «дикой», а певица Вика Цыганова поддержала Лавра, отметив, что чиновники не смогли внятно объяснить причин отказа. В тот же день глава комитета внутренней политики Сургута Андрей Саликов заявил, что мог стать «жертвой провокации»: по его словам, надпись «Рожденный в СССР» используют члены запрещенного движения. Чиновник также обвинил мужчину в агрессивном поведении.
Официальная позиция мэрии
12 мая администрация Сургута опубликовала заявление, подчеркнув, что ограничение связано с сохранением единого стиля автопробега. В правилах допускались флаги РФ, Знамя Победы, портреты героев, но запрещалась «иная символика». В акции участвовали 800 автомобилей, и лишь Лавр отказался убрать флаг.
Поддержка чиновника и реакция СК
Участник автопробега Арслан Казиев в соцсетях вступился за Саликова, назвав инцидент «провокацией». Тем временем глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить действия сторон. Сам Лавр отрицает связь с экстремистами: «Я патриот своей страны! Я россиянин! Я за Россию! И никогда не был в этих экстремистских сообществах! К данным ячейкам не имею никакого отношения».
Что дальше?
Следственный комитет изучает обстоятельства конфликта. Мэрия Сургута настаивает, что запрет касался только формата мероприятия, а не советской символики в целом.
*Организация «Граждане СССР» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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