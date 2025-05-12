В поселке Красногорский Челябинской области закончился ремонт многоквартирного дома, в котором в марте взорвался бытовой газ и погибла женщина. Об этом сообщила глава Еманжелинского района Евгений Светлов.
«Основные работы, как и планировалось, подрядная организация выполнила качественно и в срок — до майских праздников. Во время приемки совместно с жителями были указаны небольшие замечания, которые в течение двух дней подрядчиком будут устранены», — написал Светлов в своем telegram-канале.
В ближайшие дни завершится монтаж домофона, будет подключено газовое оборудование. Ремонт провели в 25 квартирах, из них в шести квартирах сделали капитальный ремонт. 50 пострадавших жителей получили соответствующие выплаты из бюджета Челябинской области и резервного фонда Еманжелинского района.
В марте в многоквартирном доме в поселке Красногорский в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ. Один человек погиб, еще трое пострадали. Взрывная волна сильно разрушила дом, но несущие конструкции не пострадали.
Взрыв в доме произошел, предварительно, в результате попытки суицида одного из жильцов. Сам он после ЧП остался жив, но получил 70% ожогов тела. Подробности взрыва в многоквартирном доме в поселке Красногорский собраны в сюжете на URA.RU.
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