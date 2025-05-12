12 мая 2025

В челябинском поселке Красногорский отремонтировали дом после взрыва газа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт был сделан в 25 квартирах
Ремонт был сделан в 25 квартирах Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

В поселке Красногорский Челябинской области закончился ремонт многоквартирного дома, в котором в марте взорвался бытовой газ и погибла женщина. Об этом сообщила глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

«Основные работы, как и планировалось, подрядная организация выполнила качественно и в срок — до майских праздников. Во время приемки совместно с жителями были указаны небольшие замечания, которые в течение двух дней подрядчиком будут устранены», — написал Светлов в своем telegram-канале.

В ближайшие дни завершится монтаж домофона, будет подключено газовое оборудование. Ремонт провели в 25 квартирах, из них в шести квартирах сделали капитальный ремонт. 50 пострадавших жителей получили соответствующие выплаты из бюджета Челябинской области и резервного фонда Еманжелинского района.

В марте в многоквартирном доме в поселке Красногорский в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ. Один человек погиб, еще трое пострадали. Взрывная волна сильно разрушила дом, но несущие конструкции не пострадали.

Взрыв в доме произошел, предварительно, в результате попытки суицида одного из жильцов. Сам он после ЧП остался жив, но получил 70% ожогов тела. Подробности взрыва в многоквартирном доме в поселке Красногорский собраны в сюжете на URA.RU.

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В поселке Красногорский Челябинской области закончился ремонт многоквартирного дома, в котором в марте взорвался бытовой газ и погибла женщина. Об этом сообщила глава Еманжелинского района Евгений Светлов. «Основные работы, как и планировалось, подрядная организация выполнила качественно и в срок — до майских праздников. Во время приемки совместно с жителями были указаны небольшие замечания, которые в течение двух дней подрядчиком будут устранены», — написал Светлов в своем telegram-канале. В ближайшие дни завершится монтаж домофона, будет подключено газовое оборудование. Ремонт провели в 25 квартирах, из них в шести квартирах сделали капитальный ремонт. 50 пострадавших жителей получили соответствующие выплаты из бюджета Челябинской области и резервного фонда Еманжелинского района. В марте в многоквартирном доме в поселке Красногорский в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ. Один человек погиб, еще трое пострадали. Взрывная волна сильно разрушила дом, но несущие конструкции не пострадали. Взрыв в доме произошел, предварительно, в результате попытки суицида одного из жильцов. Сам он после ЧП остался жив, но получил 70% ожогов тела. Подробности взрыва в многоквартирном доме в поселке Красногорский собраны в сюжете на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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