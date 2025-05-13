Челябинских участников СВО обучат участию в выборах

ЕР начинает цикл электорального обучения в Челябинской области

13 мая 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Поручение обеспечить успешную интеграцию участников СВО во власть поручил челябинский губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Обучение принимающих участие в выборах ветеранов СВО начнется в Челябинской области с конца мая. Об этом сообщил URA.RU Антон Громыко, советник курирующего внутреннюю политику региона вице-губернатора Романа Воллерта. «В рамках электорального цикла 2025 года сейчас предусмотрено два вида учебы. До 30 мая пройдет однодневное занятие с участниками спецоперации. С начала июня до конца августа состоятся четыре блока обучения для руководителей, юристов, технологов и членов муниципальных избирательных штабов, глав муниципальных образований, кандидатов на местных выборах», — пояснил Громыко. Обеспечить обучение и сопровождение участников программ «Время героев» и «Герои Южного Урала», которые в 2025 году примут участие в выборах всех уровней, поручил губернатор и секретарь челябинского реготделения ЕР Алексей Текслер. По его словам, аналогичная работа должна быть организована и с другими кандидатами, которых необходимо обеспечить не только образовательной поддержкой, но и опытными наставниками. Эта работа проходит под контролем вице-губернатора Воллерта, который также лично проведет несколько занятий. «Время героев» — программа подготовки кадров для государственной службы и «формирования новой элиты» РФ. Она стартовала она 1 марта 2024 года. О создании ее аналога в регионе Текслер сообщил на прямой линии в декабре. Выборы трех уровней пройдут в Челябинской области в сентябре. В региональном парламенте предстоит распределить 60 мандатов. В 14 из 16 городских округов поменяется состав собраний депутатов, в среднем в каждом из них предстоит избрать порядка 20 депутатов. Меньше всего их в Локомотивном — 12, больше всего в Магнитогорске — 32. Всего борьба будет вестись за 764 мандата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обучение принимающих участие в выборах ветеранов СВО начнется в Челябинской области с конца мая. Об этом сообщил URA.RU Антон Громыко, советник курирующего внутреннюю политику региона вице-губернатора Романа Воллерта. «В рамках электорального цикла 2025 года сейчас предусмотрено два вида учебы. До 30 мая пройдет однодневное занятие с участниками спецоперации. С начала июня до конца августа состоятся четыре блока обучения для руководителей, юристов, технологов и членов муниципальных избирательных штабов, глав муниципальных образований, кандидатов на местных выборах», — пояснил Громыко. Обеспечить обучение и сопровождение участников программ «Время героев» и «Герои Южного Урала», которые в 2025 году примут участие в выборах всех уровней, поручил губернатор и секретарь челябинского реготделения ЕР Алексей Текслер. По его словам, аналогичная работа должна быть организована и с другими кандидатами, которых необходимо обеспечить не только образовательной поддержкой, но и опытными наставниками. Эта работа проходит под контролем вице-губернатора Воллерта, который также лично проведет несколько занятий. «Время героев» — программа подготовки кадров для государственной службы и «формирования новой элиты» РФ. Она стартовала она 1 марта 2024 года. О создании ее аналога в регионе Текслер сообщил на прямой линии в декабре. Выборы трех уровней пройдут в Челябинской области в сентябре. В региональном парламенте предстоит распределить 60 мандатов. В 14 из 16 городских округов поменяется состав собраний депутатов, в среднем в каждом из них предстоит избрать порядка 20 депутатов. Меньше всего их в Локомотивном — 12, больше всего в Магнитогорске — 32. Всего борьба будет вестись за 764 мандата.