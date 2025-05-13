Курганец избежал серьезного наказания за то, что пьяным порезал сына и его друга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганец избежал серьезного наказания за побои с ножом
Курганец избежал серьезного наказания за побои с ножом Фото:

Ранее судимого жителя одного из сел Шумихинского муниципального округа (Курганская область) признали виновным в нанесении побоев своему сыну и его другу. Как сообщили в пресс-службе районного суда, мужчина, уже имеющий судимость за преступление с применением насилия, получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы за совершенное преступление.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в декабре 2024 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную ссору со своим сыном и его приятелем, с которым у него ранее были неприязненные отношения. В ходе конфликта мужчина нанес обоим удары кухонным ножом, причинив им резаные раны. «В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся», — отметили на сайте суда. Поскольку серьезных последствий не было, преступление было квалифицировано как побои. 

Суд учел обстоятельства дела, в том числе признание вины и раскаяние подсудимого, и назначил ему наказание по совокупности двух преступлений в виде шести месяцев ограничения свободы. В течение этого срока мужчина не сможет выезжать за пределы округа или менять место жительства без разрешения надзорного органа. Также ему нужно будет ежемесячно обеспечить явку в органы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ранее судимого жителя одного из сел Шумихинского муниципального округа (Курганская область) признали виновным в нанесении побоев своему сыну и его другу. Как сообщили в пресс-службе районного суда, мужчина, уже имеющий судимость за преступление с применением насилия, получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы за совершенное преступление. Согласно материалам дела, инцидент произошел в декабре 2024 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную ссору со своим сыном и его приятелем, с которым у него ранее были неприязненные отношения. В ходе конфликта мужчина нанес обоим удары кухонным ножом, причинив им резаные раны. «В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся», — отметили на сайте суда. Поскольку серьезных последствий не было, преступление было квалифицировано как побои.  Суд учел обстоятельства дела, в том числе признание вины и раскаяние подсудимого, и назначил ему наказание по совокупности двух преступлений в виде шести месяцев ограничения свободы. В течение этого срока мужчина не сможет выезжать за пределы округа или менять место жительства без разрешения надзорного органа. Также ему нужно будет ежемесячно обеспечить явку в органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...