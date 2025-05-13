Курганец избежал серьезного наказания за то, что пьяным порезал сына и его друга

Ранее судимого жителя одного из сел Шумихинского муниципального округа (Курганская область) признали виновным в нанесении побоев своему сыну и его другу. Как сообщили в пресс-службе районного суда, мужчина, уже имеющий судимость за преступление с применением насилия, получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы за совершенное преступление.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в декабре 2024 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную ссору со своим сыном и его приятелем, с которым у него ранее были неприязненные отношения. В ходе конфликта мужчина нанес обоим удары кухонным ножом, причинив им резаные раны. «В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся», — отметили на сайте суда. Поскольку серьезных последствий не было, преступление было квалифицировано как побои.
Суд учел обстоятельства дела, в том числе признание вины и раскаяние подсудимого, и назначил ему наказание по совокупности двух преступлений в виде шести месяцев ограничения свободы. В течение этого срока мужчина не сможет выезжать за пределы округа или менять место жительства без разрешения надзорного органа. Также ему нужно будет ежемесячно обеспечить явку в органы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!