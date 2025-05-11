Венгрия отменила переговоры с Украиной из-за шпионского скандала

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Венгрия и Украина отменили встречу после обвинения Киева в шпионаже
Венгрия и Украина отменили встречу после обвинения Киева в шпионаже Фото:

Венгрия отменила встречу с Украиной, посвященную обсуждению вопросов национальных меньшинств, из-за дипломатического конфликта, возникшего на фоне обвинений в шпионаже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр.

«Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, поскольку считаю, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств», — написал замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Левенте Мадьяр в соцсетях. Он добавил, что Будапешт ожидает объяснений и конструктивного диалога со стороны Киева.

Ранее Служба безопасности Украины задержала двух человек, которых обвинила в сотрудничестве с венгерской военной разведкой. В ответ власти Венгрии выслали двух украинских дипломатов, работавших в посольстве Украины в Будапеште. Киев ответил симметрично — из Украины выслали двух венгерских дипломатов. На этом фоне сотрудничество между странами по ряду направлений оказалось под угрозой.

Обострение венгерско-украинских отношений началось после заявлений СБУ о выявлении агентурной сети венгерской разведки в Закарпатье, что привело к взаимной высылке дипломатов обеими странами. Представители Венгрии ранее отмечали, что расценивают действия Киева как попытку давления из-за отказа Будапешта поставлять оружие Украине и вмешиваться в конфликт, и заявляли о намерении защищать свой суверенитет.

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Венгрия отменила встречу с Украиной, посвященную обсуждению вопросов национальных меньшинств, из-за дипломатического конфликта, возникшего на фоне обвинений в шпионаже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр. «Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, поскольку считаю, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств», — написал замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Левенте Мадьяр в соцсетях. Он добавил, что Будапешт ожидает объяснений и конструктивного диалога со стороны Киева. Ранее Служба безопасности Украины задержала двух человек, которых обвинила в сотрудничестве с венгерской военной разведкой. В ответ власти Венгрии выслали двух украинских дипломатов, работавших в посольстве Украины в Будапеште. Киев ответил симметрично — из Украины выслали двух венгерских дипломатов. На этом фоне сотрудничество между странами по ряду направлений оказалось под угрозой. Обострение венгерско-украинских отношений началось после заявлений СБУ о выявлении агентурной сети венгерской разведки в Закарпатье, что привело к взаимной высылке дипломатов обеими странами. Представители Венгрии ранее отмечали, что расценивают действия Киева как попытку давления из-за отказа Будапешта поставлять оружие Украине и вмешиваться в конфликт, и заявляли о намерении защищать свой суверенитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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