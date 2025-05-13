13 мая 2025

В Тюмени назвали самые низкооплачиваемые вакансии

В Тюмени самые низкие зарплаты получают менеджер и станционный рабочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний порог зарплат в Тюмени составил 25,8 тысяч рублей
Нижний порог зарплат в Тюмени составил 25,8 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области определили самые низкооплачиваемые вакансии на региональном рынке труда. Соответствующий перечень 13 мая был опубликован на официальном сайте департамента труда и занятости населения региона.

«Средняя зарплата по наиболее низкооплачиваемым вакансиям составляет от 25 806 до 26 000 рублей. В список попали такие профессии, как менеджер в торговле, транспортерщик, специалист по маникюру, станционный рабочий и другие», — отмечает ведомство.

По данным департамента, уровень общей безработицы в регионе за январь — март 2025 года составил 1,9%, а уровень регистрируемой безработицы — 0,28%. Коэффициент напряженности на рынке труда остается низким — всего 0,15 человека на одну вакансию.

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В Тюменской области определили самые низкооплачиваемые вакансии на региональном рынке труда. Соответствующий перечень 13 мая был опубликован на официальном сайте департамента труда и занятости населения региона. «Средняя зарплата по наиболее низкооплачиваемым вакансиям составляет от 25 806 до 26 000 рублей. В список попали такие профессии, как менеджер в торговле, транспортерщик, специалист по маникюру, станционный рабочий и другие», — отмечает ведомство. По данным департамента, уровень общей безработицы в регионе за январь — март 2025 года составил 1,9%, а уровень регистрируемой безработицы — 0,28%. Коэффициент напряженности на рынке труда остается низким — всего 0,15 человека на одну вакансию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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