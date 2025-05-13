В Тюмени назвали самые низкооплачиваемые вакансии

В Тюменской области определили самые низкооплачиваемые вакансии на региональном рынке труда. Соответствующий перечень 13 мая был опубликован на официальном сайте департамента труда и занятости населения региона.
«Средняя зарплата по наиболее низкооплачиваемым вакансиям составляет от 25 806 до 26 000 рублей. В список попали такие профессии, как менеджер в торговле, транспортерщик, специалист по маникюру, станционный рабочий и другие», — отмечает ведомство.
По данным департамента, уровень общей безработицы в регионе за январь — март 2025 года составил 1,9%, а уровень регистрируемой безработицы — 0,28%. Коэффициент напряженности на рынке труда остается низким — всего 0,15 человека на одну вакансию.
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