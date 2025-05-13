13 мая 2025

Тюменцы встали в пробку на выезде из города. Скрин

В Тюмени пробка на Московском тракте достигла уровня в девять баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение затруднено в направлении выезда из Тюмени
Движение затруднено в направлении выезда из Тюмени Фото:

Жители Тюмени встали в пробку, пытаясь выехать из города по московскому тракту. Об этом сообщает геосервис 2GIS.

«Тюмень, 14 мая. Пробка на Московском тракте. Сила пробки — 9 баллов, протяженность — 2,5 километра», — сообщает сервис.

Отмечается, что затор тянется в направлении выезда из Тюмени. Он начинается в районе ТЦ «Колумб» и заканчивается сразу после поворота на Дербыши. Также отмечается, что движение затруднено на участке объездной автодороги, который пересекает Московский тракт. Причина пробки на данный момент неизвестна, комментариев в 2GIS тюменские водители не оставляют.

Карта пробок в Тюмени 14 мая
Карта пробок в Тюмени 14 мая
Фото:

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Жители Тюмени встали в пробку, пытаясь выехать из города по московскому тракту. Об этом сообщает геосервис 2GIS. «Тюмень, 14 мая. Пробка на Московском тракте. Сила пробки — 9 баллов, протяженность — 2,5 километра», — сообщает сервис. Отмечается, что затор тянется в направлении выезда из Тюмени. Он начинается в районе ТЦ «Колумб» и заканчивается сразу после поворота на Дербыши. Также отмечается, что движение затруднено на участке объездной автодороги, который пересекает Московский тракт. Причина пробки на данный момент неизвестна, комментариев в 2GIS тюменские водители не оставляют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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