Жители Тюмени встали в пробку, пытаясь выехать из города по московскому тракту. Об этом сообщает геосервис 2GIS.
«Тюмень, 14 мая. Пробка на Московском тракте. Сила пробки — 9 баллов, протяженность — 2,5 километра», — сообщает сервис.
Отмечается, что затор тянется в направлении выезда из Тюмени. Он начинается в районе ТЦ «Колумб» и заканчивается сразу после поворота на Дербыши. Также отмечается, что движение затруднено на участке объездной автодороги, который пересекает Московский тракт. Причина пробки на данный момент неизвестна, комментариев в 2GIS тюменские водители не оставляют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!