FT: у Трампа меняется позиция по конфликту на Украине

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По сообщениям в СМИ, Трамп постепенно меняет позицию по конфликту на Украине
По сообщениям в СМИ, Трамп постепенно меняет позицию по конфликту на Украине Фото:
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Президент США Дональд Трамп пересматривает свою политику по вопросу конфликта на Украине. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

«Вы можете заметить признаки разочарования в его высказываниях. Возможно, [Трамп] понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — приводит FT слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

В качестве примера издание ссылается на высказывание вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о том, что Россия «выдвигает чрезмерные требования», а также отмечает частые критические заявления Дональда Трампа.

На данный момент опрошенные изданием эксперты не могут сказать наверняка, стал ли американский президент симпатизировать Украине и готов ли он «наказать» РФ. В то же время ряд источников отметил, что «явно жесткая позиция» Москвы вызывает недовольство у Трампа.

Ранее, Трамп заявил, что Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что переговоры в Стамбуле могут стать важным шагом на пути к урегулированию ситуации между двумя странами.

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Президент США Дональд Трамп пересматривает свою политику по вопросу конфликта на Украине. Об этом пишет издание Financial Times (FT). «Вы можете заметить признаки разочарования в его высказываниях. Возможно, [Трамп] понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — приводит FT слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. В качестве примера издание ссылается на высказывание вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о том, что Россия «выдвигает чрезмерные требования», а также отмечает частые критические заявления Дональда Трампа. На данный момент опрошенные изданием эксперты не могут сказать наверняка, стал ли американский президент симпатизировать Украине и готов ли он «наказать» РФ. В то же время ряд источников отметил, что «явно жесткая позиция» Москвы вызывает недовольство у Трампа. Ранее, Трамп заявил, что Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что переговоры в Стамбуле могут стать важным шагом на пути к урегулированию ситуации между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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