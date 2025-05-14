FT: у Трампа меняется позиция по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп пересматривает свою политику по вопросу конфликта на Украине. Об этом пишет издание Financial Times (FT).
«Вы можете заметить признаки разочарования в его высказываниях. Возможно, [Трамп] понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — приводит FT слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.
В качестве примера издание ссылается на высказывание вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о том, что Россия «выдвигает чрезмерные требования», а также отмечает частые критические заявления Дональда Трампа.
На данный момент опрошенные изданием эксперты не могут сказать наверняка, стал ли американский президент симпатизировать Украине и готов ли он «наказать» РФ. В то же время ряд источников отметил, что «явно жесткая позиция» Москвы вызывает недовольство у Трампа.
Ранее, Трамп заявил, что Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что переговоры в Стамбуле могут стать важным шагом на пути к урегулированию ситуации между двумя странами.
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