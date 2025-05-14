WSJ: производитель «Оземпика» создаст средство для похудения в форме таблеток

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производитель популярного препарата для снижения веса «Оземпик», впервые займется разработкой аналогичного средства в форме таблеток. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальное заявление компаний.
«Novo Nordisk подписала соглашение о сотрудничестве с Septerna, в рамках которого обе компании будут разрабатывать таблетки для лечения ожирения, диабета 2 типа и других кардиометаболических заболеваний», — сообщает источник WSJ. Согласно данным издания, Septerna может получить от Novo Nordisk порядка 2,2 млрд долларов, включая более 200 миллиона авансовых и краткосрочных платежей.
На сегодняшний день «Оземпик» доступен только в виде ампул для инъекций, однако новое партнерство с американской биотехнологической компанией Septerna направлено на создание пероральных препаратов. О сроках появления новых препаратов на рынке пока не сообщается.
Ранее препарат «Оземпик» уже привлекал внимание общественности и политиков. Например, президент США Дональд Трамп публично выражал сомнения в его эффективности для похудения и отмечал значительную разницу в стоимости препарата между США и Европой. Кроме того, эксперты подчеркивали, что подобные средства должны использоваться только по назначению врача.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.