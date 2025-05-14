WSJ: производитель «Оземпика» создаст средство для похудения в форме таблеток

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«Оземпик» работает над таблетками для снижения веса
«Оземпик» работает над таблетками для снижения веса Фото:

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производитель популярного препарата для снижения веса «Оземпик», впервые займется разработкой аналогичного средства в форме таблеток. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальное заявление компаний.

«Novo Nordisk подписала соглашение о сотрудничестве с Septerna, в рамках которого обе компании будут разрабатывать таблетки для лечения ожирения, диабета 2 типа и других кардиометаболических заболеваний», — сообщает источник WSJ. Согласно данным издания, Septerna может получить от Novo Nordisk порядка 2,2 млрд долларов, включая более 200 миллиона авансовых и краткосрочных платежей.

На сегодняшний день «Оземпик» доступен только в виде ампул для инъекций, однако новое партнерство с американской биотехнологической компанией Septerna направлено на создание пероральных препаратов. О сроках появления новых препаратов на рынке пока не сообщается.

Ранее препарат «Оземпик» уже привлекал внимание общественности и политиков. Например, президент США Дональд Трамп публично выражал сомнения в его эффективности для похудения и отмечал значительную разницу в стоимости препарата между США и Европой. Кроме того, эксперты подчеркивали, что подобные средства должны использоваться только по назначению врача.

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Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производитель популярного препарата для снижения веса «Оземпик», впервые займется разработкой аналогичного средства в форме таблеток. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальное заявление компаний. «Novo Nordisk подписала соглашение о сотрудничестве с Septerna, в рамках которого обе компании будут разрабатывать таблетки для лечения ожирения, диабета 2 типа и других кардиометаболических заболеваний», — сообщает источник WSJ. Согласно данным издания, Septerna может получить от Novo Nordisk порядка 2,2 млрд долларов, включая более 200 миллиона авансовых и краткосрочных платежей. На сегодняшний день «Оземпик» доступен только в виде ампул для инъекций, однако новое партнерство с американской биотехнологической компанией Septerna направлено на создание пероральных препаратов. О сроках появления новых препаратов на рынке пока не сообщается. Ранее препарат «Оземпик» уже привлекал внимание общественности и политиков. Например, президент США Дональд Трамп публично выражал сомнения в его эффективности для похудения и отмечал значительную разницу в стоимости препарата между США и Европой. Кроме того, эксперты подчеркивали, что подобные средства должны использоваться только по назначению врача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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