В Челябинске осудили еще одного участника дорожной ОПГ

Советский райсуд Челябинска 15 мая вынес приговор еще одному участнику дорожной ОПГ, бывшего начальника отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергею Васильчишину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он получил четыре года условно.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно. С аналогичным испытательным сроком и штрафом в 100 тысяч рублей. С лишением занимать определенные должности на срок пять лет. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Васильчишин был задержан одним из первых в декабре 2023 года. Вместе с ним по делу дорожной ОПГ проходили директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян с заместителем Никитой Иноземцевым и сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Следствие полагало, что мужчины организовали ОПГ и наживались на дорожных подрядах. Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей.
Разгром группировки продолжился. Под следствие попали сын Колозяна (Гарник Колозян), начальник отдела «Челябинскавтодор» Артем Степанов, бывший глава Комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев и местный "решала" Александр Свиридов. Все они, по версии следствия, участвовали в деятельности группировки.
Васильчишин стал лишь вторым участником ОПГ, получившем условный срок. Все остальные либо уже сидят в колонии, либо ждут приговора суда.
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