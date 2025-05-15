Госсекретарь США сделал заявление о позиции Трампа по Украине

Рубио: Трамп готов к любому механизму для перемирия на Украине
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Президент США открыт к любому механизму, который приведет к миру
Президент США открыт к любому механизму, который приведет к миру Фото:

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением о позиции президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине. По его словам, Трамп ясно дал понять, что главная цель Вашингтона — скорейшее окончание конфликта и достижение мира.

«Президент США открыт к любому механизму, который приведет к миру», — заявил госсекретарь на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО. Заявление Рубио свидетельствует о готовности США участвовать в различных форматах переговоров и поддерживать любые инициативы, способствующие прекращению боевых действий.

Ранее появилась информация о приезде российской делегации в Стамбул для проведения намеченных переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не принимать участие в предстоящих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, после того как стало известно об отсутствии Владимира Путина. Следить за развитием событий и ходом переговоров между Москвой и Киевом можно в трансляции на портале URA.RU.

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Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением о позиции президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине. По его словам, Трамп ясно дал понять, что главная цель Вашингтона — скорейшее окончание конфликта и достижение мира. «Президент США открыт к любому механизму, который приведет к миру», — заявил госсекретарь на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО. Заявление Рубио свидетельствует о готовности США участвовать в различных форматах переговоров и поддерживать любые инициативы, способствующие прекращению боевых действий. Ранее появилась информация о приезде российской делегации в Стамбул для проведения намеченных переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не принимать участие в предстоящих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, после того как стало известно об отсутствии Владимира Путина. Следить за развитием событий и ходом переговоров между Москвой и Киевом можно в трансляции на портале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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