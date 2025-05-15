Госсекретарь США сделал заявление о позиции Трампа по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением о позиции президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине. По его словам, Трамп ясно дал понять, что главная цель Вашингтона — скорейшее окончание конфликта и достижение мира.
«Президент США открыт к любому механизму, который приведет к миру», — заявил госсекретарь на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО. Заявление Рубио свидетельствует о готовности США участвовать в различных форматах переговоров и поддерживать любые инициативы, способствующие прекращению боевых действий.
Ранее появилась информация о приезде российской делегации в Стамбул для проведения намеченных переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не принимать участие в предстоящих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, после того как стало известно об отсутствии Владимира Путина. Следить за развитием событий и ходом переговоров между Москвой и Киевом можно в трансляции на портале URA.RU.
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