Во время матчей «Трактора» в Челябинске организуют две фан-зоны

Во время домашних матчей «Трактора» в Челябинске 17 и 19 мая будут работать две фан-зоны. Об этом URA.RU сообщил источник в ХК «Трактор».
«Будет небольшая фан-зона возле арены „Трактор“ с экраном. И автокинотеатр на парковке у Торгового центра», — сообщил URA.RU источник в ХК «Трактор».
Билеты на финальные игры ХК «Трактор» в Челябинске 17 и 19 мая раскупили менее, чем за полчаса. Фан-зона для просмотра домашних игра команды ранее была организована на Кировке, но позднее ее перенесли в парк имени Юрия Гагарина. Для просмотра выездного матча с ярославским «Локомотивом», который прошел 13 мая, в фан-зоне в парке собрались сначала более 7000 человек. А на пике матча их число достигло 10 тысяч.
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