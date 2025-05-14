14 мая 2025

Во время матчей «Трактора» в Челябинске организуют две фан-зоны

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фан-зона в парке будет работать 17 и 19 мая
Фан-зона в парке будет работать 17 и 19 мая Фото:

Во время домашних матчей «Трактора» в Челябинске 17 и 19 мая будут работать две фан-зоны. Об этом URA.RU сообщил источник в ХК «Трактор».

«Будет небольшая фан-зона возле арены „Трактор“ с экраном. И автокинотеатр на парковке у Торгового центра», — сообщил URA.RU источник в ХК «Трактор». 

Билеты на финальные игры ХК «Трактор» в Челябинске 17 и 19 мая раскупили менее, чем за полчаса. Фан-зона для просмотра домашних игра команды ранее была организована на Кировке, но позднее ее перенесли в парк имени Юрия Гагарина. Для просмотра выездного матча с ярославским «Локомотивом», который прошел 13 мая, в фан-зоне в парке собрались сначала более 7000 человек. А на пике матча их число достигло 10 тысяч.

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Во время домашних матчей «Трактора» в Челябинске 17 и 19 мая будут работать две фан-зоны. Об этом URA.RU сообщил источник в ХК «Трактор». «Будет небольшая фан-зона возле арены „Трактор“ с экраном. И автокинотеатр на парковке у Торгового центра», — сообщил URA.RU источник в ХК «Трактор».  Билеты на финальные игры ХК «Трактор» в Челябинске 17 и 19 мая раскупили менее, чем за полчаса. Фан-зона для просмотра домашних игра команды ранее была организована на Кировке, но позднее ее перенесли в парк имени Юрия Гагарина. Для просмотра выездного матча с ярославским «Локомотивом», который прошел 13 мая, в фан-зоне в парке собрались сначала более 7000 человек. А на пике матча их число достигло 10 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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