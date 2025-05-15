ВСУ стали маскировать мины под грибы

Украинская армия в лесополосах вблизи Кременной (ЛНР) начала использовать мины, замаскированные под грибы. Подобные устройства представляют серьезную опасность для местного населения. Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.
«Хочу обратиться к каждому из вас [жителей] с важным предупреждением. В администрацию округа поступила информация о том, что противник применяет грибы-мины в лесополосах и лесистой местности», — написал Третьяков в своем telegram-канале.
По его словам, такие взрывные устройства внешне могут напоминать обычные предметы, однако при соприкосновении с ними существует высокая вероятность трагических последствий. В связи с этим руководитель местной администрации настоятельно посоветовал местным жителям воздерживаться от посещения лесных и лесопосадочных территорий, а также не прикасаться к подозрительным предметам.
Ранее в МВД по региону посоветовали жителям как можно меньше находиться в Лисичанске, Сватово и Кременной, так как они являются прифронтовыми городами. Такое ограничение было озвучено из-за участившихся ударов ВСУ.
Кроме того, 13 мая в правительстве ЛНР сообщили, что армия Украины ударила по асфальтобетонному заводу в Луганске. Атака производилась с помощью трех БПЛА. В результате произошедшего на производственной площадке вспыхнул пожар.
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