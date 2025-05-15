ВСУ стали маскировать мины под грибы

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ВСУ маскируют свои бомбы под грибы, что представляет серьезную угрозу для жителей Кременной
ВСУ маскируют свои бомбы под грибы, что представляет серьезную угрозу для жителей Кременной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия в лесополосах вблизи Кременной (ЛНР) начала использовать мины, замаскированные под грибы. Подобные устройства представляют серьезную опасность для местного населения. Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

«Хочу обратиться к каждому из вас [жителей] с важным предупреждением. В администрацию округа поступила информация о том, что противник применяет грибы-мины в лесополосах и лесистой местности», — написал Третьяков в своем telegram-канале.

По его словам, такие взрывные устройства внешне могут напоминать обычные предметы, однако при соприкосновении с ними существует высокая вероятность трагических последствий. В связи с этим руководитель местной администрации настоятельно посоветовал местным жителям воздерживаться от посещения лесных и лесопосадочных территорий, а также не прикасаться к подозрительным предметам.

Ранее в МВД по региону посоветовали жителям как можно меньше находиться в Лисичанске, Сватово и Кременной, так как они являются прифронтовыми городами. Такое ограничение было озвучено из-за участившихся ударов ВСУ. 

Кроме того, 13 мая в правительстве ЛНР сообщили, что армия Украины ударила по асфальтобетонному заводу в Луганске. Атака производилась с помощью трех БПЛА. В результате произошедшего на производственной площадке вспыхнул пожар. 

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Украинская армия в лесополосах вблизи Кременной (ЛНР) начала использовать мины, замаскированные под грибы. Подобные устройства представляют серьезную опасность для местного населения. Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. «Хочу обратиться к каждому из вас [жителей] с важным предупреждением. В администрацию округа поступила информация о том, что противник применяет грибы-мины в лесополосах и лесистой местности», — написал Третьяков в своем telegram-канале. По его словам, такие взрывные устройства внешне могут напоминать обычные предметы, однако при соприкосновении с ними существует высокая вероятность трагических последствий. В связи с этим руководитель местной администрации настоятельно посоветовал местным жителям воздерживаться от посещения лесных и лесопосадочных территорий, а также не прикасаться к подозрительным предметам. Ранее в МВД по региону посоветовали жителям как можно меньше находиться в Лисичанске, Сватово и Кременной, так как они являются прифронтовыми городами. Такое ограничение было озвучено из-за участившихся ударов ВСУ.  Кроме того, 13 мая в правительстве ЛНР сообщили, что армия Украины ударила по асфальтобетонному заводу в Луганске. Атака производилась с помощью трех БПЛА. В результате произошедшего на производственной площадке вспыхнул пожар. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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