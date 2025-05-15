Цель Украины — не мирные переговоры в Стамбуле, а их срыв

Переговоры между Россией и Украиной должны начаться 15 мая в Стамбуле. Вернуться к ним предложил президент РФ Владимир Путин. Владимир Зеленский пытался перехватить инициативу и заявил, что ждет в Турции лично Путина. Замгендиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин объяснил, что его целью был срыв диалога и желание устроить скандал, как это было на его переговорах с лидером США Дональдом Трампом. Почему Путин отказался лететь в Стамбул, и чего Россия хочет получить от первого раунда, если он состоится, — в интервью URA.RU.
- Уже поздно вечером 14 мая президент Путин озвучил состав нашей переговорной делегации. Почему именно такой список участников?
- В составе переговорной группы наблюдается преобладание военных (Игорь Костюков, Александр Фомин, Виктор Шевцов, Александр Зорин). Я бы также обратил внимание и тяжеловесов в дипломатическом корпусе (Михаил Галузин, Алексей Полищук). Этот состав говорит о том, что необходимо подготовить базовые, технические условия для дальнейших переговоров. Именно этим объясняется, например, отсутствие [главы МИД РФ Сергея] Лаврова или каких-то еще статусных лиц.
- Наша стратегия в чем заключается?
- Российская сторона следует такому внутри институциональному подходу: сначала необходимо все поэтапно подготовить, потом выйти на какие-то договоренности, и лишь затем, когда будут достигнуты конкретные соглашения, по сути, оформленные в документе, можно встречаться лидерам.
- Наш подход совпадает с украинским?
- У украинской стороны другой подход. Цель Украины – это не заключение мирного договора, ведение какого-то обсуждения, а переворот игры, срыв переговоров, в которых Киев не заинтересован на данном этапе.
- Вы считаете, сегодня они вообще могут не явиться на эти переговоры?
- Да, могут, и мы видели заявления [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака и [его советника Михаила] Подоляка о том, что Украина еще посмотрит, стоит ли вести переговоры без Путина. Абсолютно точно, что Зеленский не будет участвовать в формате такого уровня. Я думаю, что Соединенные Штаты все-таки додавят украинскую сторону, чтобы она каких-то людей представила на этих переговорах. Но в целом, они могут пойти на девальвацию уровня, представив каких-нибудь абсолютно не статусных персонажей. Это будут не Ермак и не [глава МИД Андрей] Сибига.
- Но генсек НАТО Рютте и нашу делегацию назвал «lower level delegation»…
- Просто этим людям нужно решить технические моменты. Это вполне нормальная история, когда на первом этапе встречаются делегаты и обсуждают вообще то, о чем мы будем говорить. Их задача — определить повестку.
Сейчас не очень понятно, с чего начинать, что обсуждать. Повторюсь, было бы очень странно, если бы, скажем, Лавров приехал обсуждать технические вопросы – график, «дорожную карту». И уж тем более этот методичный, нудный процесс – не уровень президента.
- Почему тогда Зеленский звал Путина на прямой диалог?
- Цель Зеленского была понятна: делаем такой сильный ход, и, если Путин соглашается, мы в прямом эфире устраиваем скандал 2.0, наподобие того, что было в Белом доме. То есть у него была цель — сорвать переговоры публично, грязно, некрасиво. Второй расклад у украинской стороны: если Путин отказывается приезжать, мы говорим, что Путин якобы испугался, и Россия не хочет переговоров, давайте вводить санкции. Цель Украины лежит на поверхности.
- Путин не дал взять себя на «слабо»?
- Сам Путин вообще не любит, когда его пытаются загнать в какие-то рамки. Его управленческий стиль всегда заключается в том, чтобы максимально расширить себе пространство для маневра.
Это касается не только украинского трека, а в целом. Под давлением он старается не совершать каких-либо действий, чтобы не сокращать себе пространственный маневр.
Второй момент — это, как я уже сказал, просто техническая история с выстраиванием нормального переговорного процесса. Не бывает так, что лидеры двух стран встречаются в самом начале большого пути — это бессмысленно.
И третье — российская сторона действительно заинтересована в начале переговорного процесса, а личная встреча, подозреваю, могла бы привести к каким-то уж совершенно некрасивым историям. Если Зеленский в Белом доме чуть не подрался с Трампом, то на встрече с Путиным от него можно было бы ожидать всего, что угодно.
При этом сейчас поступают сигналы о том, что Трамп все же пытается добиться визита Путина. В таком случае президент США будет гарантом того, что все пройдет спокойно. Зеленский помнит, чем чреваты публичные скандалы с президентом США.
- Тот проект договора, который был парафирован в Стамбуле в 2022 году, актуален?
- Российская сторона, конечно, настаивает на том, что необходимо учитывать достигнутые тогда договоренности. Ведь неслучайно Путин выбирает именно Турцию для возобновления переговоров: возвращение к стамбульскому формату создает условия для требований учитывать ранее достигнутые договоренности. Украина, конечно, будет саботировать все эти истории, потому что для них признание и начало переговорного процесса, этой стартовой точки, будет означать политическое поражение действующих властей, потому что аудитория будет задавать вопросы: а если мы вернулись к тому, с чего начинали, тогда для чего мы потеряли несколько сотен тысяч военных, территории, ресурсы?
Поэтому Украина ни в коем случае не будет сопротивляться тому, чтобы вернуться к соглашению 2022 года.
- Что тогда должно стать результатом сегодняшних переговоров? Какой-то декларативный документ?
- Если бы обе стороны были заинтересованы в этом переговорном процессе, идеальным завершением сегодняшнего дня была бы, может быть, не публичная, но какая-то «дорожная карта» переговорного процесса, закрепление повестки. Наверняка по-хорошему должны быть несколько переговорных групп, как это мы видим по переговорному процессу России и США: кто-то обсуждает военные вопросы, кто-то дипломатические.
К сожалению, думаю, вряд ли сегодня чего-то удастся достичь. В лучшем случае, если стороны договорятся о сохранении контакта и его продолжении.
- Кто перед этими переговорами выглядит более сильной стороной, кто более слабой?
- Сложно сказать. Если говорить с точки зрения ситуации на «земле», Российская Федерация держит инициативу: ведется наступление, идет продвижение наших войск. Если говорить о вопросах дипломатического характера, конечно, перед Россией стоят довольно-таки внушительные, серьезные угрозы, потому что есть новый пакет санкции, который, вероятно, будет на днях принят. Существуют риски того, что Трамп начнет колебаться и перейдет тоже к санкционному давлению на Россию в плане банкинга, теневого флота, энергоресурсов и так далее.
Поэтому обе стороны – и Украина, и Россия – находятся в сложном положении: Украина – по причине неблагоприятной для нее ситуации на «земле», Россия – по причине экономических, дипломатических рисков.
- Репутационно кто смотрится выигрышнее — Путин или Зеленский?
- Мне кажется, что Путин делает все верно в плане того, что, во-первых, он держит инициативу (предложение о временном прекращении огня, возвращение к прямым переговорам). Зеленский выступает в роли догоняющего. Он попытался перехватить повестку, сказав, мол, давайте встречаться на уровне глав государств. Но теперь он выглядит глупо: он, как мальчик на побегушках, приехал в Турцию чего-то там два дня будет делать, может, на пляже посидит, и вернется обратно.
Нужно, конечно, учитывать тот факт, что Зеленский будет размахивать неприездом Путина, как красной тряпкой, и требовать от ЕС санкций, жестких решений, будет продолжать лоббировать историю с безусловным прекращением огня.
Тем самым он еще раз подтверждает, что Украина заинтересована в прекращении огня и в передышке только для того, чтобы накопить силы и перегруппироваться. В мирном урегулировании украинская сторона значительно в меньшей степени заинтересована, чем Россия.
- Путин мог не согласиться на переговоры с Зеленским еще и потому, что неоднократно говорил о его нелегитимности?
- У российской стороны на самом деле позиция довольно-таки такая гибкая. С одной стороны, мы не признаем легитимность Зеленского, указываем на кризис, с другой — в Кремле говорили, что Зеленский нелегитимный, но работаем с тем, что имеем. Если будет какой-то шанс, какая-то вероятность заключить выгодное для России соглашение, пусть и с нелегитимным Зеленским, думаю, что российская сторона пойдет на этот шаг.
Другой вопрос, что такое соглашение будет иметь ряд юридических, политических рисков, потому что очевидно, что в случае подписания, скажем так, капитуляционного соглашения, Зеленский никак не выиграет следующие выборы.
Вместо него придет некий политик, который будет подвергать сомнению достигнутые договоренности, будет вспоминать указ СНБО, решение о том, что ни президент, никто вообще не имеет права вести переговоры с Путиным. Зеленский утверждает обратное, но это похоже все на юридический цирк.
- Если сегодня переговоры все-таки начнутся, есть ли факторы, которые их могут снова остановить?
- Мне кажется, сегодня таких факторов, рисков даже больше, чем оптимизма. Первое — это саботаж украинской стороны, прямое неучастие в переговорах.
Второе — это усиление санкционного давления на Россию. Я не очень верю в то, что Россия будет готова вести диалог в таком случае.
Российская сторона не примет никаких ультиматумов, не пойдет под давлением на какие-то компромиссы и уступки.
Третье — это какие-то возможные провокации на «земле»: мы знаем, что украинская сторона неоднократно пыталась различными форматами сбить попытки Соединенных Штатов усадить стороны за стол переговоров. Напомню, что одна из самых массированных атак беспилотников была проведена в преддверии 9 Мая. Конечно, все это было сделано не с точки зрения достижения каких-то военных целей, а с точки зрения достижения политических, символических, идеологических целей — разозлить, спровоцировать и прочее.
- Англичане могут снова вмешаться?
- Вряд ли. Евросоюз не заинтересован в том, чтобы на него списали провал переговоров. Они будут всячески продавливать историю с тридцатидневным безусловным перемирием. И в целом Евросоюз и Великобритания заинтересованы в скорейшем завершении конфликта — просто на их условиях. Усталость от этого конфликта растет не только в России и на Украине, но и в США, и в Европе. Просто там все-таки еще надеются полностью реализовать свои планы.
Европейцы в то же время понимают, что после отказа Соединенных Штатов от поддержки Украины, они не смогут это компенсировать. Глава Евродипломатии Кая Каллас бегает с планом увеличения объемов военной помощи Украине до 40 миллиардов, но его не поддержали. К Венгрии и Словакии к негласно уже присоединяются Португалия и Испания — по финансовым причинам они не хотят выделять столько денег на украинскую авантюру.
Все думают, как из этой истории выйти с минимальными потерями. Поэтому Европа тоже заинтересована в каких-то вариантах сворачивания этой истории, но подчеркну – на их условиях.
У ряда ключевых европейских лидеров по-прежнему остаются представления о том, что у них хватит ресурсов «дожать» Россию. На эти настроения и опирается Зеленский. По этой причине украинская политическая элита сохраняет надежды на силовой сценарий разрешения конфликта.
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