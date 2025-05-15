Цель Украины — не мирные переговоры в Стамбуле, а их срыв

Политолог Карягин — о запланированном старте мирных переговоров между Москвой и Киевом

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин не поддался на провокации Зеленского перед переговорами в Стамбуле, считает политолог Михаил Карягин
Президент РФ Владимир Путин не поддался на провокации Зеленского перед переговорами в Стамбуле, считает политолог Михаил Карягин Фото:
статья из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры между Россией и Украиной должны начаться 15 мая в Стамбуле. Вернуться к ним предложил президент РФ Владимир Путин. Владимир Зеленский пытался перехватить инициативу и заявил, что ждет в Турции лично Путина. Замгендиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин объяснил, что его целью был срыв диалога и желание устроить скандал, как это было на его переговорах с лидером США Дональдом Трампом. Почему Путин отказался лететь в Стамбул, и чего Россия хочет получить от первого раунда, если он состоится, — в интервью URA.RU.

- Уже поздно вечером 14 мая президент Путин озвучил состав нашей переговорной делегации. Почему именно такой список участников?

Помощник президента РФ Владимир Мединский снова возглавил переговорную группу
Помощник президента РФ Владимир Мединский снова возглавил переговорную группу
Фото:

- В составе переговорной группы наблюдается преобладание военных (Игорь Костюков, Александр Фомин, Виктор Шевцов, Александр Зорин). Я бы также обратил внимание и тяжеловесов в дипломатическом корпусе (Михаил Галузин, Алексей Полищук). Этот состав говорит о том, что необходимо подготовить базовые, технические условия для дальнейших переговоров. Именно этим объясняется, например, отсутствие [главы МИД РФ Сергея] Лаврова или каких-то еще статусных лиц.

- Наша стратегия в чем заключается?

- Российская сторона следует такому внутри институциональному подходу: сначала необходимо все поэтапно подготовить, потом выйти на какие-то договоренности, и лишь затем, когда будут достигнуты конкретные соглашения, по сути, оформленные в документе, можно встречаться лидерам.

- Наш подход совпадает с украинским?

- У украинской стороны другой подход. Цель Украины – это не заключение мирного договора, ведение какого-то обсуждения, а переворот игры, срыв переговоров, в которых Киев не заинтересован на данном этапе.

- Вы считаете, сегодня они вообще могут не явиться на эти переговоры?

Владимиру Зеленскому хотелось устроить скандал на переговорах, если бы прилетел лично Владимир Путин, считает политолог Карягин
Фото: Официальный сайт президента Украины

- Да, могут, и мы видели заявления [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака и [его советника Михаила] Подоляка о том, что Украина еще посмотрит, стоит ли вести переговоры без Путина. Абсолютно точно, что Зеленский не будет участвовать в формате такого уровня. Я думаю, что Соединенные Штаты все-таки додавят украинскую сторону, чтобы она каких-то людей представила на этих переговорах. Но в целом, они могут пойти на девальвацию уровня, представив каких-нибудь абсолютно не статусных персонажей. Это будут не Ермак и не [глава МИД Андрей] Сибига.

- Но генсек НАТО Рютте и нашу делегацию назвал «lower level delegation»…

- Просто этим людям нужно решить технические моменты. Это вполне нормальная история, когда на первом этапе встречаются делегаты и обсуждают вообще то, о чем мы будем говорить. Их задача — определить повестку.

Сейчас не очень понятно, с чего начинать, что обсуждать. Повторюсь, было бы очень странно, если бы, скажем, Лавров приехал обсуждать технические вопросы – график, «дорожную карту». И уж тем более этот методичный, нудный процесс – не уровень президента.

- Почему тогда Зеленский звал Путина на прямой диалог?

- Цель Зеленского была понятна: делаем такой сильный ход, и, если Путин соглашается, мы в прямом эфире устраиваем скандал 2.0, наподобие того, что было в Белом доме. То есть у него была цель — сорвать переговоры публично, грязно, некрасиво. Второй расклад у украинской стороны: если Путин отказывается приезжать, мы говорим, что Путин якобы испугался, и Россия не хочет переговоров, давайте вводить санкции. Цель Украины лежит на поверхности.

- Путин не дал взять себя на «слабо»?

- Сам Путин вообще не любит, когда его пытаются загнать в какие-то рамки. Его управленческий стиль всегда заключается в том, чтобы максимально расширить себе пространство для маневра.

Это касается не только украинского трека, а в целом. Под давлением он старается не совершать каких-либо действий, чтобы не сокращать себе пространственный маневр.

Американский лидер Дональд Трамп не оставляет попыток урегулировать украинский конфликт, говорит политолог Михаил Карягин
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Второй момент — это, как я уже сказал, просто техническая история с выстраиванием нормального переговорного процесса. Не бывает так, что лидеры двух стран встречаются в самом начале большого пути — это бессмысленно.

И третье — российская сторона действительно заинтересована в начале переговорного процесса, а личная встреча, подозреваю, могла бы привести к каким-то уж совершенно некрасивым историям. Если Зеленский в Белом доме чуть не подрался с Трампом, то на встрече с Путиным от него можно было бы ожидать всего, что угодно.

При этом сейчас поступают сигналы о том, что Трамп все же пытается добиться визита Путина. В таком случае президент США будет гарантом того, что все пройдет спокойно. Зеленский помнит, чем чреваты публичные скандалы с президентом США.

- Тот проект договора, который был парафирован в Стамбуле в 2022 году, актуален?

- Российская сторона, конечно, настаивает на том, что необходимо учитывать достигнутые тогда договоренности. Ведь неслучайно Путин выбирает именно Турцию для возобновления переговоров: возвращение к стамбульскому формату создает условия для требований учитывать ранее достигнутые договоренности. Украина, конечно, будет саботировать все эти истории, потому что для них признание и начало переговорного процесса, этой стартовой точки, будет означать политическое поражение действующих властей, потому что аудитория будет задавать вопросы: а если мы вернулись к тому, с чего начинали, тогда для чего мы потеряли несколько сотен тысяч военных, территории, ресурсы?

Поэтому Украина ни в коем случае не будет сопротивляться тому, чтобы вернуться к соглашению 2022 года.

- Что тогда должно стать результатом сегодняшних переговоров? Какой-то декларативный документ?

За один раунд переговоров, если он все-таки состоится, достичь конкретных договоренностей вряд ли удастся
Фото: Илья Московец © URA.RU

- Если бы обе стороны были заинтересованы в этом переговорном процессе, идеальным завершением сегодняшнего дня была бы, может быть, не публичная, но какая-то «дорожная карта» переговорного процесса, закрепление повестки. Наверняка по-хорошему должны быть несколько переговорных групп, как это мы видим по переговорному процессу России и США: кто-то обсуждает военные вопросы, кто-то дипломатические.

К сожалению, думаю, вряд ли сегодня чего-то удастся достичь. В лучшем случае, если стороны договорятся о сохранении контакта и его продолжении.

- Кто перед этими переговорами выглядит более сильной стороной, кто более слабой?

- Сложно сказать. Если говорить с точки зрения ситуации на «земле», Российская Федерация держит инициативу: ведется наступление, идет продвижение наших войск. Если говорить о вопросах дипломатического характера, конечно, перед Россией стоят довольно-таки внушительные, серьезные угрозы, потому что есть новый пакет санкции, который, вероятно, будет на днях принят. Существуют риски того, что Трамп начнет колебаться и перейдет тоже к санкционному давлению на Россию в плане банкинга, теневого флота, энергоресурсов и так далее.

Поэтому обе стороны – и Украина, и Россия – находятся в сложном положении: Украина – по причине неблагоприятной для нее ситуации на «земле», Россия – по причине экономических, дипломатических рисков.

- Репутационно кто смотрится выигрышнее — Путин или Зеленский?

ВСУ перемирие нужно для восстановления сил, убежден политолог
Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown

- Мне кажется, что Путин делает все верно в плане того, что, во-первых, он держит инициативу (предложение о временном прекращении огня, возвращение к прямым переговорам). Зеленский выступает в роли догоняющего. Он попытался перехватить повестку, сказав, мол, давайте встречаться на уровне глав государств. Но теперь он выглядит глупо: он, как мальчик на побегушках, приехал в Турцию чего-то там два дня будет делать, может, на пляже посидит, и вернется обратно.

Нужно, конечно, учитывать тот факт, что Зеленский будет размахивать неприездом Путина, как красной тряпкой, и требовать от ЕС санкций, жестких решений, будет продолжать лоббировать историю с безусловным прекращением огня.

Тем самым он еще раз подтверждает, что Украина заинтересована в прекращении огня и в передышке только для того, чтобы накопить силы и перегруппироваться. В мирном урегулировании украинская сторона значительно в меньшей степени заинтересована, чем Россия.

- Путин мог не согласиться на переговоры с Зеленским еще и потому, что неоднократно говорил о его нелегитимности?

- У российской стороны на самом деле позиция довольно-таки такая гибкая. С одной стороны, мы не признаем легитимность Зеленского, указываем на кризис, с другой — в Кремле говорили, что Зеленский нелегитимный, но работаем с тем, что имеем. Если будет какой-то шанс, какая-то вероятность заключить выгодное для России соглашение, пусть и с нелегитимным Зеленским, думаю, что российская сторона пойдет на этот шаг.

Другой вопрос, что такое соглашение будет иметь ряд юридических, политических рисков, потому что очевидно, что в случае подписания, скажем так, капитуляционного соглашения, Зеленский никак не выиграет следующие выборы.

Вместо него придет некий политик, который будет подвергать сомнению достигнутые договоренности, будет вспоминать указ СНБО, решение о том, что ни президент, никто вообще не имеет права вести переговоры с Путиным. Зеленский утверждает обратное, но это похоже все на юридический цирк.

- Если сегодня переговоры все-таки начнутся, есть ли факторы, которые их могут снова остановить?

На поле боя Украина проигрывает, и это повлияет на характер переговоров
Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk

- Мне кажется, сегодня таких факторов, рисков даже больше, чем оптимизма. Первое — это саботаж украинской стороны, прямое неучастие в переговорах.

Второе — это усиление санкционного давления на Россию. Я не очень верю в то, что Россия будет готова вести диалог в таком случае.

Российская сторона не примет никаких ультиматумов, не пойдет под давлением на какие-то компромиссы и уступки.
Все попытки ВСУ сорвать празднование 9 Мая в Москве провалились
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Третье — это какие-то возможные провокации на «земле»: мы знаем, что украинская сторона неоднократно пыталась различными форматами сбить попытки Соединенных Штатов усадить стороны за стол переговоров. Напомню, что одна из самых массированных атак беспилотников была проведена в преддверии 9 Мая. Конечно, все это было сделано не с точки зрения достижения каких-то военных целей, а с точки зрения достижения политических, символических, идеологических целей — разозлить, спровоцировать и прочее.

- Англичане могут снова вмешаться?

- Вряд ли. Евросоюз не заинтересован в том, чтобы на него списали провал переговоров. Они будут всячески продавливать историю с тридцатидневным безусловным перемирием. И в целом Евросоюз и Великобритания заинтересованы в скорейшем завершении конфликта — просто на их условиях. Усталость от этого конфликта растет не только в России и на Украине, но и в США, и в Европе. Просто там все-таки еще надеются полностью реализовать свои планы.

Европейцы в то же время понимают, что после отказа Соединенных Штатов от поддержки Украины, они не смогут это компенсировать. Глава Евродипломатии Кая Каллас бегает с планом увеличения объемов военной помощи Украине до 40 миллиардов, но его не поддержали. К Венгрии и Словакии к негласно уже присоединяются Португалия и Испания — по финансовым причинам они не хотят выделять столько денег на украинскую авантюру.

Все думают, как из этой истории выйти с минимальными потерями. Поэтому Европа тоже заинтересована в каких-то вариантах сворачивания этой истории, но подчеркну – на их условиях.

У ряда ключевых европейских лидеров по-прежнему остаются представления о том, что у них хватит ресурсов «дожать» Россию. На эти настроения и опирается Зеленский. По этой причине украинская политическая элита сохраняет надежды на силовой сценарий разрешения конфликта.

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Переговоры между Россией и Украиной должны начаться 15 мая в Стамбуле. Вернуться к ним предложил президент РФ Владимир Путин. Владимир Зеленский пытался перехватить инициативу и заявил, что ждет в Турции лично Путина. Замгендиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин объяснил, что его целью был срыв диалога и желание устроить скандал, как это было на его переговорах с лидером США Дональдом Трампом. Почему Путин отказался лететь в Стамбул, и чего Россия хочет получить от первого раунда, если он состоится, — в интервью URA.RU. - Уже поздно вечером 14 мая президент Путин озвучил состав нашей переговорной делегации. Почему именно такой список участников? - В составе переговорной группы наблюдается преобладание военных (Игорь Костюков, Александр Фомин, Виктор Шевцов, Александр Зорин). Я бы также обратил внимание и тяжеловесов в дипломатическом корпусе (Михаил Галузин, Алексей Полищук). Этот состав говорит о том, что необходимо подготовить базовые, технические условия для дальнейших переговоров. Именно этим объясняется, например, отсутствие [главы МИД РФ Сергея] Лаврова или каких-то еще статусных лиц. - Наша стратегия в чем заключается? - Российская сторона следует такому внутри институциональному подходу: сначала необходимо все поэтапно подготовить, потом выйти на какие-то договоренности, и лишь затем, когда будут достигнуты конкретные соглашения, по сути, оформленные в документе, можно встречаться лидерам. - Наш подход совпадает с украинским? - Вы считаете, сегодня они вообще могут не явиться на эти переговоры? - Да, могут, и мы видели заявления [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака и [его советника Михаила] Подоляка о том, что Украина еще посмотрит, стоит ли вести переговоры без Путина. Абсолютно точно, что Зеленский не будет участвовать в формате такого уровня. Я думаю, что Соединенные Штаты все-таки додавят украинскую сторону, чтобы она каких-то людей представила на этих переговорах. Но в целом, они могут пойти на девальвацию уровня, представив каких-нибудь абсолютно не статусных персонажей. Это будут не Ермак и не [глава МИД Андрей] Сибига. - Но генсек НАТО Рютте и нашу делегацию назвал «lower level delegation»… - Просто этим людям нужно решить технические моменты. Это вполне нормальная история, когда на первом этапе встречаются делегаты и обсуждают вообще то, о чем мы будем говорить. Их задача — определить повестку. - Почему тогда Зеленский звал Путина на прямой диалог? - Цель Зеленского была понятна: делаем такой сильный ход, и, если Путин соглашается, мы в прямом эфире устраиваем скандал 2.0, наподобие того, что было в Белом доме. То есть у него была цель — сорвать переговоры публично, грязно, некрасиво. Второй расклад у украинской стороны: если Путин отказывается приезжать, мы говорим, что Путин якобы испугался, и Россия не хочет переговоров, давайте вводить санкции. Цель Украины лежит на поверхности. - Путин не дал взять себя на «слабо»? Это касается не только украинского трека, а в целом. Под давлением он старается не совершать каких-либо действий, чтобы не сокращать себе пространственный маневр. Второй момент — это, как я уже сказал, просто техническая история с выстраиванием нормального переговорного процесса. Не бывает так, что лидеры двух стран встречаются в самом начале большого пути — это бессмысленно. И третье — российская сторона действительно заинтересована в начале переговорного процесса, а личная встреча, подозреваю, могла бы привести к каким-то уж совершенно некрасивым историям. Если Зеленский в Белом доме чуть не подрался с Трампом, то на встрече с Путиным от него можно было бы ожидать всего, что угодно. - Тот проект договора, который был парафирован в Стамбуле в 2022 году, актуален? - Российская сторона, конечно, настаивает на том, что необходимо учитывать достигнутые тогда договоренности. Ведь неслучайно Путин выбирает именно Турцию для возобновления переговоров: возвращение к стамбульскому формату создает условия для требований учитывать ранее достигнутые договоренности. Украина, конечно, будет саботировать все эти истории, потому что для них признание и начало переговорного процесса, этой стартовой точки, будет означать политическое поражение действующих властей, потому что аудитория будет задавать вопросы: а если мы вернулись к тому, с чего начинали, тогда для чего мы потеряли несколько сотен тысяч военных, территории, ресурсы? - Что тогда должно стать результатом сегодняшних переговоров? Какой-то декларативный документ? - Если бы обе стороны были заинтересованы в этом переговорном процессе, идеальным завершением сегодняшнего дня была бы, может быть, не публичная, но какая-то «дорожная карта» переговорного процесса, закрепление повестки. Наверняка по-хорошему должны быть несколько переговорных групп, как это мы видим по переговорному процессу России и США: кто-то обсуждает военные вопросы, кто-то дипломатические. - Кто перед этими переговорами выглядит более сильной стороной, кто более слабой? - Сложно сказать. Если говорить с точки зрения ситуации на «земле», Российская Федерация держит инициативу: ведется наступление, идет продвижение наших войск. Если говорить о вопросах дипломатического характера, конечно, перед Россией стоят довольно-таки внушительные, серьезные угрозы, потому что есть новый пакет санкции, который, вероятно, будет на днях принят. Существуют риски того, что Трамп начнет колебаться и перейдет тоже к санкционному давлению на Россию в плане банкинга, теневого флота, энергоресурсов и так далее. - Репутационно кто смотрится выигрышнее — Путин или Зеленский? - Мне кажется, что Путин делает все верно в плане того, что, во-первых, он держит инициативу (предложение о временном прекращении огня, возвращение к прямым переговорам). Зеленский выступает в роли догоняющего. Он попытался перехватить повестку, сказав, мол, давайте встречаться на уровне глав государств. Но теперь он выглядит глупо: он, как мальчик на побегушках, приехал в Турцию чего-то там два дня будет делать, может, на пляже посидит, и вернется обратно. Нужно, конечно, учитывать тот факт, что Зеленский будет размахивать неприездом Путина, как красной тряпкой, и требовать от ЕС санкций, жестких решений, будет продолжать лоббировать историю с безусловным прекращением огня. - Путин мог не согласиться на переговоры с Зеленским еще и потому, что неоднократно говорил о его нелегитимности? - У российской стороны на самом деле позиция довольно-таки такая гибкая. С одной стороны, мы не признаем легитимность Зеленского, указываем на кризис, с другой — в Кремле говорили, что Зеленский нелегитимный, но работаем с тем, что имеем. Если будет какой-то шанс, какая-то вероятность заключить выгодное для России соглашение, пусть и с нелегитимным Зеленским, думаю, что российская сторона пойдет на этот шаг. Другой вопрос, что такое соглашение будет иметь ряд юридических, политических рисков, потому что очевидно, что в случае подписания, скажем так, капитуляционного соглашения, Зеленский никак не выиграет следующие выборы. - Если сегодня переговоры все-таки начнутся, есть ли факторы, которые их могут снова остановить? - Мне кажется, сегодня таких факторов, рисков даже больше, чем оптимизма. Первое — это саботаж украинской стороны, прямое неучастие в переговорах. Второе — это усиление санкционного давления на Россию. Я не очень верю в то, что Россия будет готова вести диалог в таком случае. Третье — это какие-то возможные провокации на «земле»: мы знаем, что украинская сторона неоднократно пыталась различными форматами сбить попытки Соединенных Штатов усадить стороны за стол переговоров. Напомню, что одна из самых массированных атак беспилотников была проведена в преддверии 9 Мая. Конечно, все это было сделано не с точки зрения достижения каких-то военных целей, а с точки зрения достижения политических, символических, идеологических целей — разозлить, спровоцировать и прочее. - Англичане могут снова вмешаться? - Вряд ли. Евросоюз не заинтересован в том, чтобы на него списали провал переговоров. Они будут всячески продавливать историю с тридцатидневным безусловным перемирием. И в целом Евросоюз и Великобритания заинтересованы в скорейшем завершении конфликта — просто на их условиях. Усталость от этого конфликта растет не только в России и на Украине, но и в США, и в Европе. Просто там все-таки еще надеются полностью реализовать свои планы. Европейцы в то же время понимают, что после отказа Соединенных Штатов от поддержки Украины, они не смогут это компенсировать. Глава Евродипломатии Кая Каллас бегает с планом увеличения объемов военной помощи Украине до 40 миллиардов, но его не поддержали. К Венгрии и Словакии к негласно уже присоединяются Португалия и Испания — по финансовым причинам они не хотят выделять столько денег на украинскую авантюру. У ряда ключевых европейских лидеров по-прежнему остаются представления о том, что у них хватит ресурсов «дожать» Россию. На эти настроения и опирается Зеленский. По этой причине украинская политическая элита сохраняет надежды на силовой сценарий разрешения конфликта.
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