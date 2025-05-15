Правительство дополнительно выделит 61 млрд рублей на ИТ-ипотеку

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Мишустин отметил, что с момента старта программой по ИТ-ипотеке воспользовались 84 тысячи человек
Мишустин отметил, что с момента старта программой по ИТ-ипотеке воспользовались 84 тысячи человек Фото:

Правительство РФ выделило дополнительно почти 61 млрд рублей на программу льготной ипотеки для специалистов ИТ-отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

«Сегодня было принято решение выделить еще почти 61 млрд рублей [на поддержку программы льготной ИТ-ипотеки]», — заявил Мишустин на заседании правительства. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что ранее уже было выделено 59 млрд рублей. По его словам, продолжение госфинансирования позволит сотрудникам аккредитованных IT-компаний и их семьям решить жилищные вопросы.

Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 года. Ею могут воспользоваться специалисты до 50 лет: ставка по кредиту составляет до 6% годовых, максимальный размер займа — девять млн рублей. Ипотеку можно оформить на покупку жилья на первичном рынке или строительство дома. С момента запуска программой уже воспользовались около 84 тысяч человек.

В 2025 году по IT-ипотеке можно приобретать только первичное жилье от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. К таким объектам относятся квартиры в новостройках, загородная недвижимость (дома, дуплексы, таунхаусы) и земельные участки для строительства. Покупка жилья возможна в любом регионе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Если работодатель зарегистрирован в одном регионе, а филиал — в столице, ипотека может быть оформлена, но жилье в столицах приобрести нельзя.

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Правительство РФ выделило дополнительно почти 61 млрд рублей на программу льготной ипотеки для специалистов ИТ-отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.  «Сегодня было принято решение выделить еще почти 61 млрд рублей [на поддержку программы льготной ИТ-ипотеки]», — заявил Мишустин на заседании правительства. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что ранее уже было выделено 59 млрд рублей. По его словам, продолжение госфинансирования позволит сотрудникам аккредитованных IT-компаний и их семьям решить жилищные вопросы. Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 года. Ею могут воспользоваться специалисты до 50 лет: ставка по кредиту составляет до 6% годовых, максимальный размер займа — девять млн рублей. Ипотеку можно оформить на покупку жилья на первичном рынке или строительство дома. С момента запуска программой уже воспользовались около 84 тысяч человек. В 2025 году по IT-ипотеке можно приобретать только первичное жилье от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. К таким объектам относятся квартиры в новостройках, загородная недвижимость (дома, дуплексы, таунхаусы) и земельные участки для строительства. Покупка жилья возможна в любом регионе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Если работодатель зарегистрирован в одном регионе, а филиал — в столице, ипотека может быть оформлена, но жилье в столицах приобрести нельзя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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