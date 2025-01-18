Какую недвижимость можно купить в 2025 году на IT-ипотеку: новые правила и ограничения

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов, стартовавшая в 2022 году, потерпела серьезные корректировки в августе 2024 года. Какую недвижимость можно купить по ИТ-ипотеке в 2025 году с учетом изменений, URA.RU рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.
Какие объекты подходят под IT-ипотеку в 2025 году
Программа IT-ипотеки распространяется только на первичный рынок жилья. Это значит, что оформить ипотеку можно только на недвижимость, которую продают юридические лица (ООО) или индивидуальные предприниматели (ИП). Продавцы-физлица, самозанятые или компании без аккредитации в банке не могут участвовать в сделках по этой программе.
Таким образом, IT-ипотека позволяет приобрести:
- Квартиры в новостройках — как строящееся жилье по договору долевого участия (ДДУ), так и готовые квартиры по договору купли-продажи у застройщика.
- Загородную недвижимость: участки с жилыми домами, дуплексы и таунхаусы (дома блокированной застройки), коттеджи.
Кроме того, по IT-ипотеке можно купить земельный участок для строительства жилого дома либо построить дом на уже принадлежащем участке. Однако к участкам и домам предъявляются строгие требования.
Загородная недвижимость: что нужно знать
Обязательное условие для строительства дома — заключение договора подряда с профессиональным застройщиком, который является юридическим лицом или ИП, сообщил Бендриков. Возвести дом по программе IT-ипотеки можно только на участках двух типов:
- Земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
- Земли сельскохозяйственного назначения (но только если они находятся в составе СНТ или крестьянско-фермерского хозяйства и имеют вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство»).
Сам дом должен соответствовать ряду параметров:
- быть не выше 20 метров (это максимум три надземных этажа);
- быть пригодным для постоянного проживания;
- иметь инженерные коммуникации (вода, электричество, отопление, канализация).
Также участок должен быть размежеван, а его границы отображаться на кадастровой карте. Участки без четко определенных границ или с неразрешенным видом использования банки для IT-ипотеки не одобрят.
Что нельзя купить по IT-ипотеке
Программа имеет ряд ограничений. Под IT-ипотеку не попадают следующие объекты:
- апартаменты (по документам это нежилые помещения);
- доли в квартирах;
- комнаты;
- квартиры на вторичном рынке;
- недвижимость, оформленную по договору уступки прав требования;
- коммерческую недвижимость;
- дачи и садовые дома, зарегистрированные в СНТ.
«В СНТ чаще всего земля относится к категории садоводства, и там строить жилые дома нельзя. Банки такие объекты не одобряют», — пояснил эксперт.
Эксперт напомнил, что с весны 2023 года программа IT-ипотеки распространяется и на покупку готового жилья от ЗПИФ. Однако банки крайне неохотно одобряют такие сделки. «За всю практику я не видел ни одной сделки, которую банк пропустил», — отметил риелтор. По его словам, у таких объектов часто возникают проблемы с историей или документами.
Также с августа 2024 года разрешена покупка готовых квартир у Фонда развития территорий. Однако такие сделки — пока редкость, банки относятся к ним с осторожностью.
Можно ли купить жилье в другом регионе
По программе IT-ипотеки покупатель вправе приобретать жилье в любом регионе России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.
«Если в вашем городе нет подходящих новостроек, вы можете оформить ипотеку на жилье в другом регионе. Например, IT-специалист из Екатеринбурга может купить квартиру в Перми или другой области. Ограничений на это нет», — объяснил Бендриков.
Однако есть нюанс: если работодатель IT-специалиста зарегистрирован в одном регионе, а филиал компании находится в Москве или Санкт-Петербурге, то оформить ипотеку можно. Но при этом приобрести жилье в столицах или их областях нельзя.
Новые правила и рост цен на жилье
Бендриков также напомнил, что все сделки по строительству многоквартирных домов проходят через эскроу-счета, с марта 2025 года это правило заработает и в отношении загородных домов. Это значит, что средства покупателя будут замораживаться до завершения строительства. Такой подход защищает права покупателей, но увеличивает финансовую нагрузку на застройщиков, что, по словам эксперта, уже привело к росту стоимости строительства.
«Раньше застройщики могли получать часть денег напрямую, что снижало их риски. Теперь же все средства замораживаются до подписания акта приема-передачи. Это повышает стоимость строительства, а вместе с ней — и цену готовых объектов», — отметил Бендриков.
В каких банках можно взять ИТ-ипотеку
На данный момент в программе льготной ипотеки для IT-специалистов участвуют 57 банков. Актуальный список кредитных организаций доступен на сайте оператора программы — АО «Дом.РФ».
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