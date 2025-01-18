Какую недвижимость можно купить в 2025 году на IT-ипотеку: новые правила и ограничения

Риелтор Бендриков: какие объекты недвижимости можно купить на IT-ипотеку
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Программу IT-ипотеки запустили в 2022 году, когда из страны стали массово уезжать молодые квалифицированные кадры
Программу IT-ипотеки запустили в 2022 году, когда из страны стали массово уезжать молодые квалифицированные кадры Фото:

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов, стартовавшая в 2022 году, потерпела серьезные корректировки в августе 2024 года. Какую недвижимость можно купить по ИТ-ипотеке в 2025 году с учетом изменений, URA.RU рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. 

Какие объекты подходят под IT-ипотеку в 2025 году

Программа IT-ипотеки распространяется только на первичный рынок жилья. Это значит, что оформить ипотеку можно только на недвижимость, которую продают юридические лица (ООО) или индивидуальные предприниматели (ИП). Продавцы-физлица, самозанятые или компании без аккредитации в банке не могут участвовать в сделках по этой программе.

Таким образом, IT-ипотека позволяет приобрести:

  • Квартиры в новостройках — как строящееся жилье по договору долевого участия (ДДУ), так и готовые квартиры по договору купли-продажи у застройщика.
  • Загородную недвижимость: участки с жилыми домами, дуплексы и таунхаусы (дома блокированной застройки), коттеджи.

Кроме того, по IT-ипотеке можно купить земельный участок для строительства жилого дома либо построить дом на уже принадлежащем участке. Однако к участкам и домам предъявляются строгие требования.

Загородная недвижимость: что нужно знать

Обязательное условие для строительства дома — заключение договора подряда с профессиональным застройщиком, который является юридическим лицом или ИП, сообщил Бендриков. Возвести дом по программе IT-ипотеки можно только на участках двух типов:

  • Земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
  • Земли сельскохозяйственного назначения (но только если они находятся в составе СНТ или крестьянско-фермерского хозяйства и имеют вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство»).

Сам дом должен соответствовать ряду параметров:

  • быть не выше 20 метров (это максимум три надземных этажа);
  • быть пригодным для постоянного проживания;
  • иметь инженерные коммуникации (вода, электричество, отопление, канализация).

Также участок должен быть размежеван, а его границы отображаться на кадастровой карте. Участки без четко определенных границ или с неразрешенным видом использования банки для IT-ипотеки не одобрят.

Что нельзя купить по IT-ипотеке

Программа имеет ряд ограничений. Под IT-ипотеку не попадают следующие объекты:

  • апартаменты (по документам это нежилые помещения);
  • доли в квартирах;
  • комнаты;
  • квартиры на вторичном рынке;
  • недвижимость, оформленную по договору уступки прав требования;
  • коммерческую недвижимость;
  • дачи и садовые дома, зарегистрированные в СНТ.

«В СНТ чаще всего земля относится к категории садоводства, и там строить жилые дома нельзя. Банки такие объекты не одобряют», — пояснил эксперт.

Эксперт напомнил, что с весны 2023 года программа IT-ипотеки распространяется и на покупку готового жилья от ЗПИФ. Однако банки крайне неохотно одобряют такие сделки. «За всю практику я не видел ни одной сделки, которую банк пропустил», — отметил риелтор. По его словам, у таких объектов часто возникают проблемы с историей или документами.

Также с августа 2024 года разрешена покупка готовых квартир у Фонда развития территорий. Однако такие сделки — пока редкость, банки относятся к ним с осторожностью.

Можно ли купить жилье в другом регионе

По программе IT-ипотеки покупатель вправе приобретать жилье в любом регионе России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

«Если в вашем городе нет подходящих новостроек, вы можете оформить ипотеку на жилье в другом регионе. Например, IT-специалист из Екатеринбурга может купить квартиру в Перми или другой области. Ограничений на это нет», — объяснил Бендриков.

Однако есть нюанс: если работодатель IT-специалиста зарегистрирован в одном регионе, а филиал компании находится в Москве или Санкт-Петербурге, то оформить ипотеку можно. Но при этом приобрести жилье в столицах или их областях нельзя.

Новые правила и рост цен на жилье

Бендриков также напомнил, что все сделки по строительству многоквартирных домов проходят через эскроу-счета, с марта 2025 года это правило заработает и в отношении загородных домов. Это значит, что средства покупателя будут замораживаться до завершения строительства. Такой подход защищает права покупателей, но увеличивает финансовую нагрузку на застройщиков, что, по словам эксперта, уже привело к росту стоимости строительства.

«Раньше застройщики могли получать часть денег напрямую, что снижало их риски. Теперь же все средства замораживаются до подписания акта приема-передачи. Это повышает стоимость строительства, а вместе с ней — и цену готовых объектов», — отметил Бендриков.

В каких банках можно взять ИТ-ипотеку

На данный момент в программе льготной ипотеки для IT-специалистов участвуют 57 банков. Актуальный список кредитных организаций доступен на сайте оператора программы — АО «Дом.РФ».

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Программа льготной ипотеки для IT-специалистов, стартовавшая в 2022 году, потерпела серьезные корректировки в августе 2024 года. Какую недвижимость можно купить по ИТ-ипотеке в 2025 году с учетом изменений, URA.RU рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.  Какие объекты подходят под IT-ипотеку в 2025 году Программа IT-ипотеки распространяется только на первичный рынок жилья. Это значит, что оформить ипотеку можно только на недвижимость, которую продают юридические лица (ООО) или индивидуальные предприниматели (ИП). Продавцы-физлица, самозанятые или компании без аккредитации в банке не могут участвовать в сделках по этой программе. Таким образом, IT-ипотека позволяет приобрести: Кроме того, по IT-ипотеке можно купить земельный участок для строительства жилого дома либо построить дом на уже принадлежащем участке. Однако к участкам и домам предъявляются строгие требования. Загородная недвижимость: что нужно знать Обязательное условие для строительства дома — заключение договора подряда с профессиональным застройщиком, который является юридическим лицом или ИП, сообщил Бендриков. Возвести дом по программе IT-ипотеки можно только на участках двух типов: Сам дом должен соответствовать ряду параметров: Также участок должен быть размежеван, а его границы отображаться на кадастровой карте. Участки без четко определенных границ или с неразрешенным видом использования банки для IT-ипотеки не одобрят. Что нельзя купить по IT-ипотеке Программа имеет ряд ограничений. Под IT-ипотеку не попадают следующие объекты: «В СНТ чаще всего земля относится к категории садоводства, и там строить жилые дома нельзя. Банки такие объекты не одобряют», — пояснил эксперт. Эксперт напомнил, что с весны 2023 года программа IT-ипотеки распространяется и на покупку готового жилья от ЗПИФ. Однако банки крайне неохотно одобряют такие сделки. «За всю практику я не видел ни одной сделки, которую банк пропустил», — отметил риелтор. По его словам, у таких объектов часто возникают проблемы с историей или документами. Также с августа 2024 года разрешена покупка готовых квартир у Фонда развития территорий. Однако такие сделки — пока редкость, банки относятся к ним с осторожностью. Можно ли купить жилье в другом регионе По программе IT-ипотеки покупатель вправе приобретать жилье в любом регионе России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. «Если в вашем городе нет подходящих новостроек, вы можете оформить ипотеку на жилье в другом регионе. Например, IT-специалист из Екатеринбурга может купить квартиру в Перми или другой области. Ограничений на это нет», — объяснил Бендриков. Однако есть нюанс: если работодатель IT-специалиста зарегистрирован в одном регионе, а филиал компании находится в Москве или Санкт-Петербурге, то оформить ипотеку можно. Но при этом приобрести жилье в столицах или их областях нельзя. Новые правила и рост цен на жилье Бендриков также напомнил, что все сделки по строительству многоквартирных домов проходят через эскроу-счета, с марта 2025 года это правило заработает и в отношении загородных домов. Это значит, что средства покупателя будут замораживаться до завершения строительства. Такой подход защищает права покупателей, но увеличивает финансовую нагрузку на застройщиков, что, по словам эксперта, уже привело к росту стоимости строительства. «Раньше застройщики могли получать часть денег напрямую, что снижало их риски. Теперь же все средства замораживаются до подписания акта приема-передачи. Это повышает стоимость строительства, а вместе с ней — и цену готовых объектов», — отметил Бендриков. В каких банках можно взять ИТ-ипотеку На данный момент в программе льготной ипотеки для IT-специалистов участвуют 57 банков. Актуальный список кредитных организаций доступен на сайте оператора программы — АО «Дом.РФ».
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