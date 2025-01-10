Как получить IT-ипотеку в 2025 году: о каких подводных камнях нужно знать

В 2024 году требования к получению IT-ипотеки, которая до этого пользовалась большой популярностью из-за выгодных условий, серьезно ужесточились. Спрос на этот вид займа упал в 17 раз, в том числе, из-за исключения из программы крупных городов-миллионников. Как оформить такой кредит в 2025 году и о каких подводных камнях нужно знать заемщикам, URA.RU рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Что такое IT-ипотека
IT-ипотека — это программа, запущенная правительством в мае 2022 года для поддержки сотрудников сферы информационных технологий на фоне роста оттока молодых специалистов за границу. Власти решили стимулировать профессионалов оставаться в России. За два с лишним года работы программы банки выдали кредиты более 75 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей (по данным на конец июля 2024). Больше всего кредитов оформлено в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Новосибирской и Свердловской областях.
Условия для получения IT-ипотеки в 2025 году
- Процентная ставка: 6% годовых.
- Первоначальный взнос: от 20,1% от стоимости недвижимости.
- Максимальный срок: до 30 лет.
- Жители каких регионов могут получить льготную IT-ипотеку: всех, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
- Кто может взять кредит: граждане от 18 до 50 лет.
- Уровень зарплаты: жители Московской, Ленинградской областей и городов-миллионников — не меньше 150 тысяч рублей, остальных регионов — 90 тысяч рублей.
- Срок действия льготной IT-ипотеки в России: до 2030 года.
- Сколько раз можно взять ипотеку: один раз.
- Максимальная сумма кредитования: 9 млн рублей (для всех субъектов без исключения).
Как оформить IT-ипотеку в 2025 году
Для оформления ипотеки вам понадобятся следующие документы:
- Паспорт — удостоверение личности.
- СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета.
- Справка 2-НДФЛ — подтверждение вашего дохода за последний год.
- Выписка из трудовой книжки — документ, подтверждающий вашу стаж и место работы.
- Копия трудового договора — для подтверждения официального трудоустройства.
- Справка о аккредитации вашей организации — документ, подтверждающий, что ваша компания зарегистрирована в реестре аккредитованных IT-компаний.
- Свидетельства о браке и рождении детей — если этого требует банк для оценки вашей семейной ситуации.
Пошаговое руководство
Обратитесь в бухгалтерию вашей компании. Попросите сотрудников бухгалтерии подготовить копии трудового договора, трудовой книжки и справку о доходах по форме 2-НДФЛ. Эти документы — основа для получения ипотеки.
- Получите справку об аккредитации вашей организации. Это важно, так как для льготной ипотеки банк должен убедиться, что ваша компания зарегистрирована и соответствует требованиям.
- Подготовьте все необходимые документы. Не забудьте взять с собой паспорт и, если есть, свидетельства о браке и рождении детей. Эти документы могут понадобиться для подтверждения вашего семейного положения и доходов.
- Выберите банк для подачи заявки. Лучше всего подавать заявку в том банке, где у вас оформлен зарплатный проект. Это может существенно упростить процесс и повысить вероятность одобрения, так как банк уже знаком с вашей финансовой историей.
- Проверьте условия ипотеки. Прежде чем подавать заявку, изучите условия различных банков. Обратите внимание на процентные ставки, сроки кредитования и дополнительные комиссии. Возможно, стоит сравнить предложения нескольких учреждений.
- Подготовьте первоначальный взнос. Обычно нужно внести от 20% стоимости жилья. Этот взнос может состоять как из собственных средств, так и из средств материнского капитала или финансовой помощи от государства или работодателя.
- Подайте заявку на ипотеку. Придя в банк с собранными документами, заполните заявку на оформление кредита. После проверки документов банк даст вам ответ о решении.
- Выберите недвижимость. После одобрения ипотеки вы сможете начать поиск жилья. Убедитесь, что выбрали квартиру или дом, соответствующий вашим потребностями бюджету. Обязательно проверьте всю документацию на недвижимость и убедитесь, что она соответствует всем юридическим нормам. Можно обратиться к юристу для дополнительной проверки.
- Оформите ипотечный договор. После выбора жилья и согласования всех условий вам нужно будет подписать ипотечный договор с банком. Внимательно прочитайте все пункты и уточните все моменты, которые вас беспокоят, чтобы избежать неожиданных ситуаций в будущем.
- Сделайте оценку недвижимости. Обычно банк требует провести оценку выбранной квартиры или дома. Это сделает специальная организация, с которой у банка заключен договор. Оценка поможет определить рыночную стоимость недвижимости.
- Завершите сделку по приобретению недвижимости. После финансирования от банка вы можете перейти к подписанию договора купли-продажи с продавцом. Убедитесь, что все условия сделки прописаны и соблюдены.
- Постепенно начинайте погашение кредита. Как только сделка завершена, вам необходимо будет следить за графиком платежей и выполнять обязательства перед банком. Погашение кредита обычно осуществляется ежемесячно.
Что изменилось в 2025 году
В 2024 году произошли значительные изменения в ипотечных программах для работников сферы информационных технологий, о которых не все заемщики знают, отметил URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. С введением изменений выдача кредитов по специальным программам сократилась в 17 раз.
Одно из главных — уменьшение максимальной суммы кредита. Если раньше она достигала 18 миллионов рублей, то теперь она сокращена до 9 миллионов. Из программы также исключили крупные города-миллионники — Москву и Санкт-Петербург.
«Основной риск заключается в ужесточении требований к компаниям, где работают заемщики. Организации обязаны заниматься IT-деятельностью и отчислять специальные льготы, а также быть зарегистрированными в реестре аккредитованных компаний Минцифры», — пояснил эксперт.
О чем еще нужно знать заемщикам
Многие заемщики сегодня не осознают важности поддержания статуса своей компании, добавил специалист. «Если заемщик теряет свою работу или переходит в неаккредитованную компанию, это может негативно сказаться на условиях кредита — ставка может вырасти до ключевой плюс в среднем два процента — то есть сегодня это будет 25-26%», — пояснил Ракута. Ранее заемщикам нужно было предоставлять подтверждение о работе в IT-отрасли только в течение первых пяти лет, однако в новом формате это требование теперь распространяется на весь срок действия кредита — если кредитор вовремя не сделает это по какой-либо причине, банк может в одностороннем порядке повысить ключевую ставку.
Ракута также напомнил, что минимальный доход для оформления кредита для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей должен составлять 150 тысяч рублей. Для управления финансовыми рисками он рекомендовал создание «подушки безопасности», — суммы, достаточной для покрытия платежей по кредиту в течение трех-шести месяцев.
«Эти средства можно разместить на вкладе, чтобы получать минимальный доход», — посоветовал эксперт. В общей сложности кредиты не должны превышать 50%-месячного дохода. «Если ваш доход составляет 200 тысяч рублей, не нужно делать так, чтобы вы отдавали половину зарплаты за ипотеку», — заключил он.
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