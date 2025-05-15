Счет идет на дни: когда истекут полномочия ректора УрФУ

Полномочия ректора УрФУ Кокшарова истекут 29 мая

15 мая 2025 в 20:02 Размер текста - 17 +

Виктор Кокшаров (справа) с середины апреля находится в статусе «и. о.» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность Полномочия ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова, который последний месяц находится в статусе исполняющего обязанности, истекут 29 мая. Об этом URA.RU рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — член набсовета вуза. «29 мая, как я слышал, истекает срок полномочий [Виктора Кокшарова], и будет принято решение на уровне [федерального] министерства [науки и высшего образования] о продлении полномочий, либо уже будут предложены набсовету [УрФУ кандидаты на пост ректора]», — поделился Орлов. О скорой отставке Кокшарова, возглавляющего УрФУ с 2010 года, стало известно в середине апреля — после того, как вместо продления полномочий еще на пять лет он получил временный контракт. Ожидалось, что фамилию будущего ректора набсовет назовет 15 мая, однако рассмотрение вопроса отложили. Известны фамилии двух основных претендентов, это Илья Обабков (декан радиофака) и первый проектор по экономике Даниил Сандлер. Все новости о смене власти в УрФУ — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочия ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова, который последний месяц находится в статусе исполняющего обязанности, истекут 29 мая. Об этом URA.RU рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — член набсовета вуза. «29 мая, как я слышал, истекает срок полномочий [Виктора Кокшарова], и будет принято решение на уровне [федерального] министерства [науки и высшего образования] о продлении полномочий, либо уже будут предложены набсовету [УрФУ кандидаты на пост ректора]», — поделился Орлов. О скорой отставке Кокшарова, возглавляющего УрФУ с 2010 года, стало известно в середине апреля — после того, как вместо продления полномочий еще на пять лет он получил временный контракт. Ожидалось, что фамилию будущего ректора набсовет назовет 15 мая, однако рассмотрение вопроса отложили. Известны фамилии двух основных претендентов, это Илья Обабков (декан радиофака) и первый проектор по экономике Даниил Сандлер. Все новости о смене власти в УрФУ — в сюжете URA.RU.