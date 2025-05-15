Пациенты больницы в Тобольске остались без важного аппарата для диагностики

В тобольской ОБ №3 вышел из строя аппарат МРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент аппарат проходит диагностику
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В тобольской Областной больнице №3 пациенты остались без аппарата МРТ из-за его поломки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«В данный момент аппарат МРТ в Областной больнице №3 (г. Тобольск) не функционирует. Основная причина — выход из строя блока преобразователя частот», — пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день неработающая деталь переправлена на диагностику и ремонт. В департаменте обратили внимание, что в случае, если аппарат починить не получится — будет рассматриваться возможность его полной замены.

Однако жители Тобольска не остались без обследований. Пациенты, которым требуется пройти МРТ, перенаправляются из больницы в частную клинику. С ней заключен контакт, позволяющий тоболякам пройти обследование по полису ОМС.

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В тобольской Областной больнице №3 пациенты остались без аппарата МРТ из-за его поломки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «В данный момент аппарат МРТ в Областной больнице №3 (г. Тобольск) не функционирует. Основная причина — выход из строя блока преобразователя частот», — пояснили в ведомстве. На сегодняшний день неработающая деталь переправлена на диагностику и ремонт. В департаменте обратили внимание, что в случае, если аппарат починить не получится — будет рассматриваться возможность его полной замены. Однако жители Тобольска не остались без обследований. Пациенты, которым требуется пройти МРТ, перенаправляются из больницы в частную клинику. С ней заключен контакт, позволяющий тоболякам пройти обследование по полису ОМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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