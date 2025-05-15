Пациенты больницы в Тобольске остались без важного аппарата для диагностики

В тобольской Областной больнице №3 пациенты остались без аппарата МРТ из-за его поломки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«В данный момент аппарат МРТ в Областной больнице №3 (г. Тобольск) не функционирует. Основная причина — выход из строя блока преобразователя частот», — пояснили в ведомстве.
На сегодняшний день неработающая деталь переправлена на диагностику и ремонт. В департаменте обратили внимание, что в случае, если аппарат починить не получится — будет рассматриваться возможность его полной замены.
Однако жители Тобольска не остались без обследований. Пациенты, которым требуется пройти МРТ, перенаправляются из больницы в частную клинику. С ней заключен контакт, позволяющий тоболякам пройти обследование по полису ОМС.
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