Мединский выступает перед переговорами по Украине в Стамбуле: видеотрансляция

Мединский выступает перед переговорами по Украине в Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Мединского начнется в 17:30 по московскому времени
Выступление Мединского начнется в 17:30 по московскому времени Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский в 17:30 по московскому времени выступит с важным заявлением о процессе мирного диалога. Переговоры пройдут 15 мая, точное время их начала пока неизвестно. 

Мединский уже сообщал, что Россия готова к возобновлению переговоров. Также страна допускает возможность достижения и обсуждения компромиссных решений. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о составе российской делегации для переговоров. Помимо Владимира Мединского, в ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Сам помощник президента РФ не первый раз принимает участие в переговорном процессе по текущему конфликту. Его уже избирали в 2022 году для представления Москвы на переговорах с Киевом. URA.RU ведет онлайн-трансляцию заявления Владимира Мединского в соцсети «Вконтакте» и на Rutube.

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Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский в 17:30 по московскому времени выступит с важным заявлением о процессе мирного диалога. Переговоры пройдут 15 мая, точное время их начала пока неизвестно.  Мединский уже сообщал, что Россия готова к возобновлению переговоров. Также страна допускает возможность достижения и обсуждения компромиссных решений.  Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о составе российской делегации для переговоров. Помимо Владимира Мединского, в ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Сам помощник президента РФ не первый раз принимает участие в переговорном процессе по текущему конфликту. Его уже избирали в 2022 году для представления Москвы на переговорах с Киевом. URA.RU ведет онлайн-трансляцию заявления Владимира Мединского в соцсети «Вконтакте» и на Rutube.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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