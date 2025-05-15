Мединский выступает перед переговорами по Украине в Стамбуле: видеотрансляция

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский в 17:30 по московскому времени выступит с важным заявлением о процессе мирного диалога. Переговоры пройдут 15 мая, точное время их начала пока неизвестно.
Мединский уже сообщал, что Россия готова к возобновлению переговоров. Также страна допускает возможность достижения и обсуждения компромиссных решений.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о составе российской делегации для переговоров. Помимо Владимира Мединского, в ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Сам помощник президента РФ не первый раз принимает участие в переговорном процессе по текущему конфликту. Его уже избирали в 2022 году для представления Москвы на переговорах с Киевом. URA.RU ведет онлайн-трансляцию заявления Владимира Мединского в соцсети «Вконтакте» и на Rutube.
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