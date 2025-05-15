Мединский: делегация РФ настроена на поиск точек соприкосновений с Киевом

Российская делегация на переговорах с представителями Украины в Стамбуле будет стремиться к поиску точек соприкосновения и конструктивному диалогу. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
«Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск развязок и поиск соприкосновения. Наша делегация утверждена компетенциями президента. Мы считаем, что рано или поздно удастся выйти с украинской стороной на диалог», — заявил Мединский во время общения с журналистами. Трансляция велась на сайте URA.RU.
Он также отметил, что главной задачей делегации является установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта. Кроме того, Мединский подчеркнул, что российская делегация рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Он также добавил, что делегация России в Стамбуле обладает всеми необходимыми компетенциями для эффективного обсуждения.
Глава российской делегации также напомнил, что накануне президент России Владимир Путин провел специальное совещание по подготовке делегации к переговорам в Стамбуле. В обсуждении участвовали представители министерства обороны, министерства госбезопасности и члены делегации. На встрече рассматривались вопросы безопасности, внешнеполитическая повестка и ситуация в зоне проведения специальной военной операции. По итогам совещания были определены основные задачи для российской делегации.
Сегодня в Стамбуле пройдут переговоры между представителями Украины и России. По словам главы Украины Владимира Зеленского, украинская делегация уже вылетела в Стамбул. Ее возглавит Минобороны Украины Рустем Умеров. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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