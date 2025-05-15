Директор о подозреваемом в педофилии и шокированные студенты: главные события на Ямале за 15 мая

В новоуренгойской школе, где работает учитель физкультуры, которого обвиняют в домогательствах до ученицы шестого класса ждут результатов следствия. А строительство культурного центра «Газ» подорожало на 7,7 млрд рублей. Объект возводится ООО «Велесстрой» к юбилею города по заказу окружной дирекции капстроительства. Студенты были шокированы новостью о закрытии Нефтегазового колледжа в Ноябрьске, однако слухи о прекращении работы ходили еще с прошлого года. Главные события на Ямале — в материале URA.RU.
Обвиненный в педофилии учитель из Нового Уренгоя пытался целовать шестиклассницу в лифте — директор школы не стал комментировать
В новоуренгойской школе, где работает учитель физкультуры, которого обвиняют в домогательствах до ученицы шестого класса ждут результатов следствия. Об этом URA.RU рассказало руководство учебного заведения.
«Мы никак не комментируем ситуацию на время следствия и комментариев не даем», — сообщили корреспонденту агентства. В настоящее время учитель задержан для выяснения обстоятельств.
«Этот человек — педофил. Писал моей дочке, я его поймал, применил физическую силу, избил его», — рассказал отец девочки в голосовом сообщении, записанном на видео в группе «Подслушано Новый Уренгой» соцсети «ВКонтакте». По словам отца школьницы, учитель написал ей в пять утра, она вышла в подъезд, после чего он завел ее кататься в лифт, где разговаривал и пытался целовать.
К юбилею Нового Уренгоя снова вырос в цене самый дорогой объект
Строительство культурного центра «Газ» в Новом Уренгое подорожало на 7,7 млрд рублей. Объект возводится ООО «Велесстрой» к юбилею города по заказу окружной дирекции капстроительства. Стоимость объекта корректировалась и ранее, в феврале 2025 года.
Как следует из данных об исполнении контракта на проектирование и строительство культурного центра в Новом Уренгое, позже получившего название «Газ», 7 мая 2025 года стороны подписали допсоглашение на увеличение стоимости работ. Ключевой проект окружных властей подорожал с 19 млрд 786 млн рублей до 27, 564 млрд рублей.
Ранее, в феврале 2025 года, окружная дирекция капстроительства уже заключила дополнительное соглашение по госконтракту с ООО «Велесстрой», предусматривающему корректировку проекта в Новом Уренгое. Тогда арт-центр «Газ» подорожал с 15,220 млрд рублей до 19,786 млрд рублей. Кроме этого, власти округа обещали закончить арт-центр к юбилею Нового Уренгоя. Между тем, сроки исполнения контракта предусмотрены другие — до октября 2026 года.
Ямальских студентов шокировало закрытие филиала ТИУ в Ноябрьске
Студенты Нефтегазового колледжа в Ноябрьске (ЯНАО), оказались в сложной ситуации после объявления о закрытии учебного заведения. Для большинства учащихся новость стала неожиданной и вызвала сильное волнение, несмотря на то что слухи о возможном закрытии ходили еще до Нового года.
«Студенческое сообщество было удивлено, я сам был в шоке от ситуации. Хотя слухи о закрытии филиала были еще до нового года», — рассказал корреспонденту URA.RU студент колледжа Александр Момизеров.
Развитие туркластера в ЯНАО доверят куратору окружных проектов
Директор проектного офиса ЯНАО Олег Клочков возглавит организацию, отвечающую за реализацию туристического мегапроекта окружного правительства. Как рассказали источники URA.RU, о назначении чиновника директором АНО «Полярный Урал» будет официально объявлено в ближайшие дни.
«Руководителем АНО „Полярный Урал“ станет нынешний директор проектного офиса ЯНАО Олег Клочков. Решение уже согласовано, в ближайшее время о нем будет объявлено», — рассказали собеседники агентства.
Почему билет на «Ночь музеев» в Салехарде стоит 1000 рублей
Стоимость единого билета в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в Салехарде стоит 1000 рублей. Что входит в посещение музея в рамках программы «Ночь музеев» в ЯНАО — рассказывало URA.RU.
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