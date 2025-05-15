Ямальских студентов шокировало закрытие филиала ТИУ в Ноябрьске

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Филиал ТИУ в Ноябрьске закрывается: студенты в шоке и перед выбором
Филиал ТИУ в Ноябрьске закрывается: студенты в шоке и перед выбором Фото:

Студенты Нефтегазового колледжа в Ноябрьске (ЯНАО), оказались в сложной ситуации после объявления о закрытии учебного заведения. Для большинства учащихся новость стала неожиданной и вызвала сильное волнение, несмотря на то что слухи о возможном закрытии ходили еще до Нового года. 

«Студенческое сообщество было удивлено, я сам был в шоке от ситуации. Хотя слухи о закрытии филиала были еще до нового года», — рассказал корреспонденту URA.RU студент колледжа Александр Момизеров.

По словам студента, руководство колледжа предложило учащимся на выбор два варианта. Перевод в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий (НКПиИТ) с сохранением специальности. Или перевод в другой город, а именно Тюмень.

 «Я был, конечно, в глубочайшем шоке, что ТИУ закрывают. Мои одногруппники тоже. Мы понимали, что рано или поздно это случится, ведь слухи ходили давно, и теперь они подтвердились», — поделился еще один учащийся ТИУ. 

Студенты рассказывают, что на собрании им сообщили, что нужно как можно скорее определиться с переводом. Руководство образовательного учреждения дало срок учащимся до 30 мая. 

Ранее URA.RU сообщало, что ходили слухи о возможном закрытии филиала ТИУ в Ноябрьске. Однако руководство колледжа тогда не подтверждало эту информацию. Теперь студентам и их родителям официально сообщили о прекращении работы колледжа с 1 сентября 2025 года. Здания и имущество колледжа перейдут в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий.

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Студенты Нефтегазового колледжа в Ноябрьске (ЯНАО), оказались в сложной ситуации после объявления о закрытии учебного заведения. Для большинства учащихся новость стала неожиданной и вызвала сильное волнение, несмотря на то что слухи о возможном закрытии ходили еще до Нового года.  «Студенческое сообщество было удивлено, я сам был в шоке от ситуации. Хотя слухи о закрытии филиала были еще до нового года», — рассказал корреспонденту URA.RU студент колледжа Александр Момизеров. По словам студента, руководство колледжа предложило учащимся на выбор два варианта. Перевод в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий (НКПиИТ) с сохранением специальности. Или перевод в другой город, а именно Тюмень.  «Я был, конечно, в глубочайшем шоке, что ТИУ закрывают. Мои одногруппники тоже. Мы понимали, что рано или поздно это случится, ведь слухи ходили давно, и теперь они подтвердились», — поделился еще один учащийся ТИУ.  Студенты рассказывают, что на собрании им сообщили, что нужно как можно скорее определиться с переводом. Руководство образовательного учреждения дало срок учащимся до 30 мая.  Ранее URA.RU сообщало, что ходили слухи о возможном закрытии филиала ТИУ в Ноябрьске. Однако руководство колледжа тогда не подтверждало эту информацию. Теперь студентам и их родителям официально сообщили о прекращении работы колледжа с 1 сентября 2025 года. Здания и имущество колледжа перейдут в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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