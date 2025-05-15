Красотка-жена и рассада на подоконнике: что тюменские чиновники выкладывают в соцсетях

Тюменцы знают местных чиновников больше по телепрограммам — строгие образы, официальные речи — человеческого мало. Единственный способ получше узнать представителей власти — социальные сети. Мы решили выяснить, что первые лица региона выкладывают на своих страницах, и сколько у них подписчиков. Кто играет в «Что? Где? Когда?», кто выращивает рассаду, а кто обожает записывать «кружочки» — в материале URA.RU.
Кого не найти в сети?
В сети традиционно представлены первые лица российских регионов, городов и районов, Тюменская область — не исключение. Иметь личный медиаресурс предпочитают и некоторые члены областного правительства, однако, далеко не все.
В соцсетях нельзя найти практически всех заместителей губернатора. У политического зама Александра Моора — Павла Белявского — осталась страница VK, которую он вел, будучи депутатом областной думы — она неактивна уже шесть лет. Схожая ситуация у директора областного департамента соцразвития Дмитрия Грамотина — он забросил свой аккаунт в 2022 году.
Несколько человек на крупных должностях в правительстве области все же могут похвастаться активным ведением собственных медиаресурсов: личный канал есть у замгубернатора по инвестициям, экономике и культуре Андрея Пантелеева — раньше он чаще делился кадрами семейной жизни (у них с супругой трое детей), но сейчас больше пишет о работе.
Канал с ярким названием «Ирина Широкова: поехали!» имеет директор департамента по общественным связям и молодежной политике — она ведет его как личный блог, выкладывая подробности как о рабочей, так и о личной жизни.
О собственных хобби на своей странице VK рассказывает глава комитета по делам национальностей Роман Рзаев. Чиновник на досуге принимает участие в интеллектуальных состязаниях и регулярно публикует собственные достижения в «Что? Где? Когда?» и «Своей игре».
Общий стиль и уникальные черты
Не секрет, что публикации от имен мэров и депутатов зачастую выпускают их помощники, сотрудники пресс-служб. Стандартный вид поста для главы любого муниципалитета области — сплошной текст, разделенный на несколько крупных абзацев и фотографии к нему. Но есть и те, кто выделяются из общей массы.
Например, посты губернатора Александра Моора регулярно сопровождаются видеозаписями с характерным “рваным монтажом” (быстрая смена кадров) и оригинальным интершумом (когда на видео не накладывают музыку, сохраняя изначальные звуки). Такие видео зачастую используют, чтобы не теряя динамики продемонстрировать работу главы региона за пределами его кабинета — на выездных мероприятиях.
Видеоформат предпочитает и глава Тобольска Петр Вагин — на его канале в telegram выходят еженедельные итоги — мэр подводит их лично, иногда самостоятельно снимая себя на фронтальную камеру. Среди коллег Вагина также выделяет регулярная публикация «кружочков» — обычно мэр снимает их на крупных мероприятиях, либо в случаях, когда необходимо оперативно поделиться с населением важной информацией — так было во время ЧП со взрывом газа в тобольском доме в марте. Снимать «кружочки» любит и глава Тюмени Максим Афанасьев.
О чем политики говорят через соцсети
Во многих городах страны, включая Тюменскую область, соцсети глав регионов, городов и районов стремятся сделать ключевым источником информации для населения и СМИ. На губернатора Моора в telegram подписаны 17,5 тысяч человек, на главу Тюмени Афанасьева — 7,8 тысячи, а на мэра Тобольска Вагина — 5,2 тысячи.
Судя по реакции, аудиторию привлекает выбранный ими формат. По данным TGStat за последний месяц, количество подписчиков неуклонно росло — канал Александра Моора за этот месяц вырос на 804 подписчика, а Максима Афанасьева — на 371. Последнего обогнал тобольский Петр Вагин — его аудитория пополнилась 411 новыми пользователями.
Основные темы, которые в своих соцсетях поднимают губернатор и мэры, связаны с достижениями вверенных им территорий (темпы благоустройства, новое жилье, соцгарантии), и с событиями, представляющими важность для жителей (изменения в законах, анонсы крупных мероприятий, освещение планов развития муниципалитетов). Кроме того, через интернет чиновники активно продвигают традиционные ценности.
Но иногда официальный тон сменяется на неформальный и высокопоставленные тюменцы предстают перед подписчиками в необычном амплуа. Так, например, 8 марта тюменский мэр Максим Афанасьев удивлял горожан трогательной видео-открыткой, записанной в галстуке-бабочке с изображением символа города — моста «Влюбленных». А спикер городской думы Светлана Иванова, известная твердым характером и строгим гардеробом на майских праздниках сменила стиль одежды на домашний и продемонстрировала публике собственную рассаду.
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