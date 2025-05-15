«Эксмо» в связи с утилизацией книг уточнило вопрос о претензиях к издательству

Правоохранительные органы не выявили нарушений в деятельности основателя издательства «Эксмо» Олега Новикова. Уголовное дело о пропаганде ЛГБТ*(признано экстремистским движением и запрещено в РФ) также не касается компании «Эксмо». Об этом сообщили в пресс-службе издательства.
«Это дело связано с действиями сотрудников другой организации, другого юридического лица. А не с „Эксмо“ или Новиковым», — заявляет пресс-служба издательства «Эскмо».
В «Эксмо» добавили, что жалоб на их книги в последнее время не было. Ранее, в 2023 году, проверку из-за пропаганды ЛГБТ начала проходить компания Popcorn Books. «Эксмо» купила 51% её акций в августе 2023-го, но уже в апреле 2024-го Popcorn Books прекратила работу.
В Москве ранее задержаны сотрудники издательства «Индивидуум принт», входящего в структуру «Эксмо», по уголовному делу о пропаганде деятельности ЛГБТ. Книжным магазинам было направлено письмо от издательства «Эксмо» с перечнем изданий, подлежащих изъятию из продажи. В списке, включающем около пятидесяти наименований, фигурируют такие книги, как «Девушка из Дании», «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка» и другие.
*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенным в РФ
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