Зеленский выдвинул требования, Абрамович съездил в Кремль: до переговоров в Стамбуле остались сутки

Президент Бразилии Лула да Силва намерен посетить Москву сразу после завершения своего официального визита в Китай. Главной целью его поездки станет обсуждение с главой России Владимиром Путиным инициатив, связанных с перспективами мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Лула да Силва планирует обсудить с российским лидером обращения украинских властей, касающиеся возможного проведения переговоров, а также формирования делегаций для встречи, намеченной на 15 мая в Стамбуле. Что известно о предстоящих переговорах Украины и России — в материале URA.RU.
Дипломатическая развязка: Россия и Украина готовы к переговорам
В воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин публично выступил с предложением организовать новые прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с целью мирного урегулирования конфликта. Глава государства подчеркнул, что Москва не ставит предварительных условий для начала диалога. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на инициативу, выразив согласие прибыть в Стамбул 15 мая для личной встречи с российским лидером. При этом Зеленский выдвинул требование о введении режима прекращения огня с 12 мая, которое поддержали европейские партнеры Киева, хотя впоследствии их позиция стала менее категоричной.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы к содержательным переговорам с Украиной. Дипломат подчеркнул важность учета существующих на сегодняшний день реалий, в том числе территориальных вопросов, а также необходимости обсуждения фундаментальных причин конфликта. Рябков также отметил, что Россия положительно оценивает усилия иностранных лидеров, направленные на поиск путей урегулирования. Однако, по его словам, ключевым препятствием для прогресса в переговорном процессе Кремль считает неспособность украинских властей к достижению договоренностей.
«Переговоры, скорее всего, на 99% состоятся. И в этом заслуга [президента США Дональда] Трампа. Трамп жестко очень высказался в отношении Зеленского, и буквально приказал тому, чтобы переговоры состоялись», — отметил директор центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с 360.ru.
Ультиматум Зеленского
Украинский президент заявил о готовности к проведению прямых переговоров с РФ, однако поставил условием начало режима прекращения огня. Зеленский также выразил намерение провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подтвердил свой визит в Турцию, запланированный на 15 мая.
В администрации президента Украины уточнили, что Зеленский рассматривает возможность переговоров исключительно в формате диалога с главой российского государства. В своих официальных социальных сетях Зеленский поблагодарил страны Северно-Балтийской восьмерки за поддержку его позиции относительно потенциальной личной встречи с Путиным в Турции. По информации, опубликованной изданием Axios, Зеленский намерен прибыть в Турцию, даже в случае отказа российской стороны от предварительного объявления о прекращении огня.
Кремль готовится к переговорам
Российская делегация продолжает подготовительные мероприятия к предстоящей встрече, которая запланирована на 15 мая в Стамбуле. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль пока воздерживается от дополнительных комментариев по данному вопросу. Такое заявление он сделал 13 мая, отвечая на вопросы о том, будут ли в качестве основы для новых переговоров использоваться договоренности, достигнутые в 2022 году, а также как в Кремле оценивают возможное личное участие Зеленского во встрече с Путиным в Турции.
Песков отметил, что при обсуждении этого вопроса следует ориентироваться на заявление президента России, сделанное им в ночь после празднования Дня Победы 9 мая. Кроме того, представитель Кремля отказался раскрывать состав российской делегации, которая будет представлять страну на переговорах в Стамбуле.
"Первые лица могут встретиться в Стамбуле только при одном условии. Если туда прилетит Трамп, который сейчас на Ближнем Востоке. Если Трамп прилетает, то, естественно, и Путин, и Зеленский будут там", — сказал Подлесный.
Абрамович посетил Кремль накануне встречи с украинской делегацией
В Кремле 13 мая состоялось заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров, на котором был замечен российский предприниматель Роман Абрамович. Информацию об этом сообщил корреспондент URA.RU. Во время заседания Абрамович был замечен, приветствующим председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину. В числе других участников встречи присутствовали министр финансов России Антон Силуанов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Официальных заявлений относительно причин визита Романа Абрамовича в Кремль на данный момент не поступало. Некоторые эксперты предполагают, что его присутствие может быть связано с предстоящими 15 мая переговорами по Украине, которые планируется провести в Стамбуле, однако достоверных подтверждений этой информации нет. Сам Абрамович пока не сделал публичных комментариев относительно своего участия в заседании и целей приезда в Москву.
Ждать ли Трампа?
США продолжают активно поддерживать проведение переговоров. Дональд Трамп, который в настоящее время находится в Саудовской Аравии, выразил готовность принять участие во встрече с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Стамбуле, при условии присутствия обоих лидеров.
Представители Трампа, Стив Уиткофф и Кит Келлог, намерены вылететь в Турцию для возможного участия в переговорах. По информации источников CNN, вопрос о возможном присутствии Трампа на стамбульских переговорах остается открытым — многое зависит от того, примет ли участие в обсуждении президент России Владимир Путин. Позднее Кит Келлог в беседе с Fox News подтвердил, что Трамп готов присоединиться к переговорам при условии, что Путин также прибудет в Турцию.
«Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, а затем и президент Трамп. Это может быть совершенно невероятная встреча», — отметил Келлог.
Санкционный прессинг: угрозы Евросоюза
Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил о возможности введения санкций против России в случае отсутствия значительного прогресса на переговорах до конца текущей недели. При этом эксперты отмечают, что ранее, 11 мая, Мерц уже обозначал 12 мая в качестве крайнего срока для введения ограничительных мер, увязывая их с полным прекращением огня.
В понедельник, 12 мая, официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул, что «время истекает» и Россия должна прекратить огонь до конца дня, чтобы избежать санкций. В ответ в Кремле указали на недопустимость ультимативного тона в диалоге с Москвой.
Дипломатические представители государств-членов Евросоюза 14 мая одобрили подготовку 17-го пакета санкций в отношении России. Об этом проинформировал источник, близкий к структурам ЕС. По его данным, окончательное решение о введении новых ограничительных мер, как ожидается, будет принято главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 20 мая.
Возможность покушения
Политолог Подлесный считает, что обсуждение возможного визита Владимира Путина необходимо вести также с учетом угроз, исходящих со стороны Зеленского. Эксперт отметил, что украинские спецслужбы неоднократно разрабатывали сценарии покушения на российского лидера.
Попытки реализовать такие планы не увенчались успехом ни на территории России, ни во время зарубежных визитов Путина в Китай и Северную Корею. При этом Подлесный подчеркнул, что Турция, являясь членом НАТО, предоставляет зарубежным разведкам больше возможностей для деятельности.
«Вопрос безопасности — это вопрос номер один. Но еще раз повторю: если туда Трамп пролетит, то наша ФСО сделает все возможное, как и другие структуры, для того, чтобы обеспечить его безопасность», — резюмировал эксперт.
Какие темы будут обсуждать Россия и Украина
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине, запланированные на 15 мая в Стамбуле, будут посвящены, в том числе, вопросам, связанным с территориальным устройством, включая недавно вошедшие в состав РФ регионы. Рябков подчеркнул, что повестка предстоящих консультаций остается неизменной и включает обсуждение мер по обеспечению надежного и устойчивого разрешения конфликта. Особое внимание будет уделено анализу его коренных причин, вопросам денацификации киевского режима, а также признанию сложившихся на данный момент реалий, среди которых — изменение территориального статуса новых российских регионов.
Кроме того, дипломат отметил, что между Москвой и Анкарой поддерживается регулярный и содержательный диалог по вопросам международной безопасности. По словам Рябкова, встречи с турецким послом рассматриваются как плановая часть дипломатического взаимодействия между двумя странами.
Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский обозначил основные вопросы, которые планируется обсудить на предстоящих переговорах в Стамбуле. По его утверждению, ключевыми целями встречи являются достижение полного прекращения огня и организация обмена всеми пленными между сторонами конфликта. Об этом он сообщил в разговоре с Liberation.
Гарантировать выполнение достигнутых соглашений способны только внешние посредники, в том числе США, подчеркнул Зеленский. Он пояснил, что отсутствие доверия между Украиной и Россией требует привлечения независимых гарантов для обеспечения надежности будущих договоренностей. Президент заверил, что приложит все усилия для начала переговорного процесса, который может стать первым шагом к урегулированию текущего конфликта.
Чего ждать от переговоров
По мнению Подлесного, в ходе встречи стороны ограничатся формальным обменом взглядами и соответствующими документами, отражающими их позиции и требования. На этом этапе процесс, вероятнее всего, будет приостановлен. Дальнейшие шаги станут возможны лишь после возвращения делегаций в свои страны и ознакомления национальных руководителей с итогами переговоров. После этого лидеры государств примут решение относительно дальнейшего формата диалога и целесообразности продолжения переговорного процесса.
Что происходит в зоне СВО на фоне предстоящей встречи
В ходе последних дней российские вооруженные силы взяли под контроль ряд населенных пунктов в зоне спецоперации. Согласно сообщению Минобороны России от 12 мая, установлен контроль над селом Котляровка, а 13 мая стало известно о занятии Миролюбовки. Оба населенных пункта расположены на территории ДНР. Завладев Миролюбовкой, российские подразделения продолжают осуществлять охват города Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР, что способствует усилению огневого воздействия на силы ВСУ, дислоцированные в этом населенном пункте.
Параллельно украинские формирования предприняли новые попытки атаковать российские регионы. Так, по данным на 14 мая, средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 12 украинских дронов.
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