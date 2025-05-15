Владелец компании «ЭКОТОН», миллиардер Ярослав Мельник из Пыть-Яха (ХМАО), закупил передвижные вахтовые вагончики с хамамом для оснащения своих вахтовых бригад. Об этом указано в публикации на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
«На сегодняшний день закуплено четыре таких вагончика. В первую очередь они пойдут в те бригады, которые работают с наилучшими показателями», — сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ЭКОТОН» Игорь Гартман.
Мобильные хамамы оборудованы раздевалкой, душевой, санузлом и полноценной парной. Каждый вагончик оснащен автономной системой отопления и водоснабжения и требует только подключения к электросети. В планах — до конца года обеспечить такими модулями все бригады, работающие на Мамонтовском, Майском, Среднебалыкском и Малобалыкском месторождениях. Компания разместила заказ на производство 50 новых вагонов-парных.
Ранее URA.RU писало, что дочка нефтесервисного холдинга IDS Group, ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз», выставила на продажу вахтовые вагончики в Нефтеюганске (ХМАО). Цена за восемь объектов более пяти миллионов рублей.
Автор видео: официальная страница компании «ЭКОТОН» в социальной сети «ВКонтакте»
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