15 мая 2025

Миллиардер из ХМАО закупил сотрудникам вахтовые вагончики с хамамом. Видео

Миллиардер Мельник из ХМАО оснастил нефтяные бригады вагончиками с хамамом
© Служба новостей «URA.RU»
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Хамамы появятся в вахтовых поселках на нефтяных месторождениях ХМАО
Хамамы появятся в вахтовых поселках на нефтяных месторождениях ХМАО Фото:

Владелец компании «ЭКОТОН», миллиардер Ярослав Мельник из Пыть-Яха (ХМАО), закупил передвижные вахтовые вагончики с хамамом для оснащения своих вахтовых бригад. Об этом указано в публикации на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день закуплено четыре таких вагончика. В первую очередь они пойдут в те бригады, которые работают с наилучшими показателями», — сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ЭКОТОН» Игорь Гартман.

Мобильные хамамы оборудованы раздевалкой, душевой, санузлом и полноценной парной. Каждый вагончик оснащен автономной системой отопления и водоснабжения и требует только подключения к электросети. В планах — до конца года обеспечить такими модулями все бригады, работающие на Мамонтовском, Майском, Среднебалыкском и Малобалыкском месторождениях. Компания разместила заказ на производство 50 новых вагонов-парных.

Ранее URA.RU писало, что дочка нефтесервисного холдинга IDS Group, ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз», выставила на продажу вахтовые вагончики в Нефтеюганске (ХМАО). Цена за восемь объектов более пяти миллионов рублей.

Автор видео: официальная страница компании «ЭКОТОН» в социальной сети «ВКонтакте»

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Владелец компании «ЭКОТОН», миллиардер Ярослав Мельник из Пыть-Яха (ХМАО), закупил передвижные вахтовые вагончики с хамамом для оснащения своих вахтовых бригад. Об этом указано в публикации на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте». «На сегодняшний день закуплено четыре таких вагончика. В первую очередь они пойдут в те бригады, которые работают с наилучшими показателями», — сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ЭКОТОН» Игорь Гартман. Мобильные хамамы оборудованы раздевалкой, душевой, санузлом и полноценной парной. Каждый вагончик оснащен автономной системой отопления и водоснабжения и требует только подключения к электросети. В планах — до конца года обеспечить такими модулями все бригады, работающие на Мамонтовском, Майском, Среднебалыкском и Малобалыкском месторождениях. Компания разместила заказ на производство 50 новых вагонов-парных. Ранее URA.RU писало, что дочка нефтесервисного холдинга IDS Group, ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз», выставила на продажу вахтовые вагончики в Нефтеюганске (ХМАО). Цена за восемь объектов более пяти миллионов рублей. Автор видео: официальная страница компании «ЭКОТОН» в социальной сети «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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