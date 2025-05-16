Песков — URA.RU: встреча Путина и Трампа поможет завершить конфликт на Украине

В Кремле разделяют позицию госсекретаря США Марко Рубио о том, что от встречи лидеров России и Соединенных Штатов зависит урегулирование конфликта на Украине. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, личные контакты Владимира Путина и Дональда Трампа имеют важное значение в мирном процессе.
«Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом мы согласны. Значение этих контактов трудно переоценить», — сказал Песков.
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина — единственный шанс на украинское урегулирование. Сам Трамп сказал журналистам пула, что ожидает встречи с российским лидером, как только она будет подготовлена, и не исключил, что это произойдет в течение ближайших двух-трех недель.
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