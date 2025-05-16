Песков — URA.RU: встреча Путина и Трампа поможет завершить конфликт на Украине

Песков: встреча Путина и Трампа поможет завершить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: встреча Путина и Трампа сможет завершить конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: встреча Путина и Трампа сможет завершить конфликт на Украине Фото:

В Кремле разделяют позицию госсекретаря США Марко Рубио о том, что от встречи лидеров России и Соединенных Штатов зависит урегулирование конфликта на Украине. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, личные контакты Владимира Путина и Дональда Трампа имеют важное значение в мирном процессе.

«Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом мы согласны. Значение этих контактов трудно переоценить», — сказал Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина — единственный шанс на украинское урегулирование. Сам Трамп сказал журналистам пула, что ожидает встречи с российским лидером, как только она будет подготовлена, и не исключил, что это произойдет в течение ближайших двух-трех недель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле разделяют позицию госсекретаря США Марко Рубио о том, что от встречи лидеров России и Соединенных Штатов зависит урегулирование конфликта на Украине. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, личные контакты Владимира Путина и Дональда Трампа имеют важное значение в мирном процессе. «Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом мы согласны. Значение этих контактов трудно переоценить», — сказал Песков. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина — единственный шанс на украинское урегулирование. Сам Трамп сказал журналистам пула, что ожидает встречи с российским лидером, как только она будет подготовлена, и не исключил, что это произойдет в течение ближайших двух-трех недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...