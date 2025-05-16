Фидан назвал переговоры РФ и Украины подготовкой к встрече Путина и Трампа

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Фидан заявил о важности встречи России и Украины в Стамбуле
Фидан заявил о важности встречи России и Украины в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле имеют важное значение для подготовки возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в приветственной речи перед началом переговоров делегаций двух стран.

«Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров стран», — отметил Фидан во время открытия встречи. Трансляция велась на сайте URA.RU. По его словам, Турция прилагает усилия для продвижения мирного диалога и создания условий для контактов между сторонами.

Сегодня в Стамбуле стартовали первые за три года российско-украинские переговоры. Провести их предложил президент России Владимир Путин без предварительных условий. Встреча проходит в закрытом формате. Со стороны России на них присутствует помощник президент Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле имеют важное значение для подготовки возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в приветственной речи перед началом переговоров делегаций двух стран. «Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров стран», — отметил Фидан во время открытия встречи. Трансляция велась на сайте URA.RU. По его словам, Турция прилагает усилия для продвижения мирного диалога и создания условий для контактов между сторонами. Сегодня в Стамбуле стартовали первые за три года российско-украинские переговоры. Провести их предложил президент России Владимир Путин без предварительных условий. Встреча проходит в закрытом формате. Со стороны России на них присутствует помощник президент Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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