Фидан назвал переговоры РФ и Украины подготовкой к встрече Путина и Трампа

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле имеют важное значение для подготовки возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в приветственной речи перед началом переговоров делегаций двух стран.
«Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров стран», — отметил Фидан во время открытия встречи. Трансляция велась на сайте URA.RU. По его словам, Турция прилагает усилия для продвижения мирного диалога и создания условий для контактов между сторонами.
Сегодня в Стамбуле стартовали первые за три года российско-украинские переговоры. Провести их предложил президент России Владимир Путин без предварительных условий. Встреча проходит в закрытом формате. Со стороны России на них присутствует помощник президент Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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